Il profite d'une aide anti-Covid pour acheter une carte Pokémon à 57.000 dollars

Il profite d’une aide anti-Covid pour acheter une carte Pokémon à 57.000 dollars

Un Américain est poursuivi pour fraude, soupçonné d'avoir menti pour obtenir une aide financière mise en place afin de faire face au Covid-19.

Un habitant de Géorgie (États-Unis) a été inculpé pour fraude la semaine dernière après avoir dépensé la majeure partie de son prêt de secours aux entreprises Covid-19. Il était censé l’utiliser pour couvrir les dépenses professionnelles comme la masse salariale, les coûts de production, les dettes ou le loyer mais a presque tout dépensé pour une carte Pokémon d'un coût de 57.789 dollars (près de 50.000 euros), relate NBC News.Selon les procureurs, en juillet 2020, l’homme avait menti au sujet de son entreprise en demandant cette aide destinée aux PME en indiquant qu'il avait une entreprise avec 10 employés qui existait depuis 2018 et avait un chiffre d'affaires annuel de 235.000 dollars (202.000 euros). Les documents légaux concernant cette affaire ont été rendus publics par le New York Post. 85.000 dollars (73.000 euros) lui ont été virés en août 2020. Mais en janvier 2021, les procureurs ont appris qu’il avait utilisé la majeure partie de son prêt pour acheter une carte Pokémon de collection.L’homme risque désormais jusqu'à 20 ans de prison et 250.000 dollars (215.000 euros) d'amende, bien que la peine réelle soit généralement beaucoup moins élevée, précise le journal The Macon Telegraph.Le Covid et les escrocsLe Géorgien n’a pas été le seul à vouloir abuser du soutien accordé par l’État aux entreprises. Les signaux concernant les fraudeurs profitant de ces programmes d'aide ont commencé à affluer dès le début de la pandémie, selon la Small Business Administration (SBA), une agence indépendante du gouvernement américain ayant pour but d'aider, conseiller, assister et protéger les intérêts des PME, citée par le Washington Post. L'inspecteur général de la SBA déclarait en juillet 2020 avoir été "inondé" de plaintes concernant des milliers d'abus présumés.Ainsi, au printemps 2020, une star de télé-réalité géorgienne a été accusée d'avoir utilisé plus de 1,5 million de dollars (1,3 million d’euros) d'aide pour des dépenses personnelles plutôt que professionnelles, notamment pour une Rolls-Royce.Un habitant de Californie a pour sa part prétendu posséder quatre PME pour obtenir frauduleusement cinq millions de dollars d’aide gouvernementale. Il les a dépensés afin d'acheter une Ferrari, une Bentley et une Lamborghini, passer des vacances somptueuses et couvrir des dépenses personnelles, relatait USA Today. Il fait désormais face à six chefs d'accusation de blanchiment d'argent, de quatre chefs d'accusation de fraude bancaire et de fraude électronique et d'un chef d'accusation d'usurpation d'identité aggravée. Les véhicules ont été saisis et environ deux millions de dollars ont été récupérés.Des objets précieuxIl n’est pas précisé de quelle carte Pokémon il s’agit, mais certaines, rares et précieuses, peuvent se vendre pour des milliers de dollars. En effet, selon le site Dice Breaker consacré aux jeux de plateau, une boîte de cartes Pokémon de la première édition s'est vendue aux enchères à 384.000 dollars (331.000 euros) en juillet 2021.L'intérêt pour ces cartes n'a cessé de croître ces dernières années, avec plusieurs ventes aux enchères établissant de nouveaux records en 2019 et 2020, précise le même site. Par exemple, une carte Pokémon promo ultra-rare japonaise datant de 1999 a été vendue pour 65.100 dollars (56.000 euros) en octobre 2020, et des cartes extrêmement rares telles que Pikachu Illustrator, qualifié de "Saint Graal des cartes Pokémon" par le site, peuvent être vendues à 195.000 dollars (168.000 euros), comme c’était le cas en octobre 2019.

