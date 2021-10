https://fr.sputniknews.com/20211026/la-troika-pour-le-soudan-appelle-a-liberer-le-premier-ministre-du-pays-1052326140.html

La troïka pour le Soudan appelle à libérer le Premier ministre du pays

La troïka pour le Soudan appelle à libérer le Premier ministre du pays

Les États-Unis, le Royaume-Uni et la Norvège, préoccupés par la situation au Soudan, ont condamné la suspension des institutions de l’État et ont appelé à... 26.10.2021, Sputnik France

2021-10-26T10:18+0200

2021-10-26T10:18+0200

2021-10-26T10:18+0200

international

soudan

coup d'etat

déclaration

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104164/78/1041647863_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_0ebf18b78d925c5e339375a950863026.jpg

Les gouvernements de la troïka pour le Soudan (États-Unis, Royaume-Uni et Norvège), les parrains du dossier soudanais depuis des années, ont dénoncé la déclaration de l’état d’urgence dans ce pays, la dissolution du gouvernement de transition et la mise en détention du Premier ministre et d’autres dirigeants civils.La troïka a exprimé son soutien aux forces œuvrant pour un Soudan démocratique avec un gouvernement civil légitime.Arrestation du Premier ministre et dissolution du gouvernementLe 25 octobre, des militaires soudanais ont arrêté le Premier ministre Abdallah Hamdok, quatre ministres, le gouverneur de Khartoum Ayman Nimr et le membre du Conseil de souveraineté Mohamed al-Faki.L’état d’urgence a été proclamé. Le Conseil de souveraineté militaire et le gouvernement de transition civil, institués à l’issue du coup d’État d’avril 2019 et fonctionnant parallèlement, ont été dissous.Ce coup de force a déclenché des protestations massives dans la capitale Khartoum. Des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue. Les militaires ont ouvert le feu. Le ministère de la Santé a fait état de sept morts et de quelque 140 blessés.Une réunion à huis clos du Conseil de sécurité de l’Onu consacrée à la situation aura lieu ce mardi à 16h00 (22h00 à Paris).Commentaire de MoscouEn commentant la situation, le ministère russe des Affaires étrangères a signalé que les événements dans ce pays résultaient d’une grave crise économique et de la perte de confiance envers le gouvernement de transition.

soudan

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

soudan, coup d'etat, déclaration