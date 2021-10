L’or des Scythes de Crimée devra retourner en Ukraine, un verdict "scandaleux" pour la Russie

https://fr.sputniknews.com/20211026/lor-des-scythes-de-crimee-devra-retourner-en-ukraine-un-verdict-scandaleux-pour-la-russie-1052335629.html

Une cour néerlandaise a estimé que les collections de l'or des Scythes des musées criméens devraient être rendues à Kiev. Une décision qualifiée d’"injuste"... 26.10.2021, Sputnik France

Une décision dans le litige entre quatre musées de Crimée et l’État ukrainien dans l’affaire de l’or des Scythes a été prononcée ce mardi 26 octobre par une juge d’une cour d’appel d’Amsterdam, Pauline Hofmeijer-Rutten.Le tribunal a jugé que les objets appartenant aux établissements criméens devraient être restitués à l’Ukraine et non pas directement à la Crimée.Dans son nouveau verdict, la justice néerlandaise avoue que la collection vient de la péninsule, mais annonce se fonder sur la priorité de la notion du "patrimoine culturel" dans cette affaire.Et d’ajouter que le Musée archéologique Allard-Pierson d'Amsterdam "n’est plus obligé de retourner" la collection aux musées de Crimée.Un verdict "scandaleux" pour la CriméePlusieurs officiels russes ont immédiatement réagi à cette nouvelle décision de la justice néerlandaise, le chef du gouvernement de la République de Crimée, Sergueï Axionov, dénonçant un verdict "scandaleux, injuste et illégal". Selon lui, cette décision étaient attendue, "compte tenu de la partialité des tribunaux européens et leur attitude hostile envers la Russie et la Crimée".Le chef du comité des relations internationales de la Douma (chambre basse du parlement) russe, Léonid Sloutski, a indiqué que l’or des Scythes avait été en Crimée bien avant que la péninsule ne soit liée à l’Ukraine.Le ministère russe de la Culture a exprimé son soutien aux musées criméens dans leur aspiration à faire revenir leurs collections, ayant souligné que d’après les règles professionnelles bien connues des "collections muséales sont indivisibles et inaliénables".La Russie envisage prochainement de faire appel de la décision du tribunal d’Amsterdam.Or des ScythesL'exposition "Crimée: or et mystères de la mer Noire" a été envoyée en Europe, d’abord à Bonnes et ensuite à Amsterdam, par les musées de la péninsule début 2014, avant le rattachement de la Crimée à la Russie.La collection compte plus de 2.000 objets et sa valeur est de près d'un million d'euros.Suite à la réunification de la péninsule avec la Fédération de Russie, des différends ont surgi sur le propriétaire des reliques.Le Musée archéologique Allard-Pierson d'Amsterdam, qui a accueilli l’exposition, s’est retrouvé devant un dilemme pour savoir à qui restituer les trésors.En décembre 2016, la justice néerlandaise a estimé que toutes les collections devaient être rendues à l’État ukrainien, mais la décision a été contestée par la Russie.

