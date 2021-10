https://fr.sputniknews.com/20211026/vox-populi-ce-que-lon-sait-sur-le-futur-parti-deric-zemmour-1052329329.html

"Vox Populi": ce que l’on sait sur le futur parti d’Éric Zemmour

26.10.2021

Les doutes sur la candidature d’Éric Zemmour sont sur le point d’être définitivement levés, tout n’est plus qu’une question de temps. D’après les informations d’Europe 1, l’essayiste va convier les représentants régionaux et départementaux de l’association Les Amis d’Éric Zemmour afin d’organiser la création de son parti politique, qui devrait être actée pour la fin du mois de novembre.Quant au nom de ce parti, il circule déjà depuis juillet, cité notamment dans Valeurs actuelles. "Vox Populi" (la voix du peuple) serait le plus prisé par ceux qui organisent sa campagne depuis plusieurs semaines. Un nom qui fait penser au parti populiste espagnol Vox, lequel s’est ancré dans le paysage politique ces dernières années.Comme l’avait déjà révélé L’Opinion le 10 octobre, ce parti, quel que soit le résultat de la présidentielle, devrait figurer aux prochaines élections législatives de 2022, avec un objectif d’union des droites. Il s’agit d’attirer à la fois des Républicains, des membres du Rassemblement national, et des novices de la politique. Europe 1 précise que les trois quarts de ces potentiels candidats ont déjà été choisis, mais que des places sont laissées libres pour d’autres figures appelées à rejoindre le mouvement.À plusieurs reprises lors de ses meetings, M.Zemmour s’est réclamé de l’ancien parti de droite Rassemblement pour la République (RPR), fondé par Jacques Chirac. Une formation qu’il estime trahie par ses successeurs naturels, Les Républicains, qu’il a qualifiés de "notables centristes".Date de candidatureToutefois, il apparaît difficile d’annoncer la création d’un parti sans être candidat à rien. Toujours selon la radio, Éric Zemmour devrait officialiser sa participation à la course à l’Élysée le 11 novembre. Une date symbolique, celle de l’armistice lors de la Première Guerre mondiale, pour un candidat qui se prévaut de vouloir sauver la France.Interrogé sur ce sujet dimanche 24 octobre dans le Grand Jury RTL-LCI-Le Figaro, l’ancien chroniqueur de CNews concède: "ma décision est prise dans ma tête et je choisirai mon moment", assurant qu’il "n’y a pas d’échéance". En 2017, Emmanuel Macron ne s’était déclaré qu’à un mois du premier tour.Depuis début septembre, lorsque le Conseil supérieur de l’audiovisuel a décidé de décompter son temps de parole, Éric Zemmour a multiplié les interventions médiatiques et réalisé une percée fulgurante dans les sondages. En un mois, il a plus que doublé son potentiel électoral. Depuis environ trois semaines, il est donné au coude à coude avec Marine Le Pen, devant ou derrière elle suivant les sondages, pour accéder au second tour face au Président sortant.

