https://fr.sputniknews.com/20211011/pas-encore-candidat-a-la-presidentielle-zemmour-developperait-une-strategie-pour-les-legislatives-1052093488.html

Pas encore candidat à la présidentielle, Zemmour développerait une stratégie pour les législatives

Pas encore candidat à la présidentielle, Zemmour développerait une stratégie pour les législatives

Hormis le suspense qui plane sur la participation d’Éric Zemmour à la présidentielle, un autre tient aux législatives de 2022. Selon les informations de... 11.10.2021, Sputnik France

2021-10-11T14:11+0200

2021-10-11T14:11+0200

2021-10-11T14:11+0200

france

élections législatives

droite

présidentielle française 2022

eric zemmour

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/08/1052056043_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_84c8474aed299c4ffb4b99a87d5132b0.jpg

L’Opinion a annoncé dans son numéro du dimanche 10 octobre que l’équipe d’Éric Zemmour préparait activement une campagne électorale à lancer au lendemain du second tour de la présidentielle, celle pour les législatives de 2022.D’après le quotidien, ce sera une étape cruciale qui permettra de structurer et financer sa future formation politique.Un proche du polémiste a évoqué la règle des trois tiers pour cette future campagne législative."On veut vraiment l’union des droites pour cette campagne-là", confirme un autre membre de son entourage.Certaines circonscriptions délibérément sans candidatSelon les informations d'Europe 1, les trois quarts de ces potentiels candidats aux législatives ont été trouvés. Certaines circonscriptions sont cependant volontairement laissées libres pour le moment dans l’espoir de nouveaux ralliements de personnalités politiques d’envergure.La radio estime qu’Éric Zemmour pourrait compter sur le soutien de Jean-Frédéric Poisson, le président du parti VIA, la voie du peuple (ancien parti chrétien-démocrate) et candidat à l'élection présidentielle. Il pourrait en effet se retirer et s'investir auprès du polémiste.Selon les informations de la radio, l’annonce de la candidature d’Éric Zemmour pourrait intervenir entre fin octobre et début novembre.Ascension dans les sondagesSon ascension se poursuit dans les sondages et bien que le polémiste n’ait toujours pas sauté le pas, le sondage Harris Interactive publié par Challenges mercredi 6 octobre l’estime en bonne position pour affronter Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle.Il crédite l’essayiste de 17% des intentions de vote, devant Marine Le Pen (15%).Challenges indique que M.Zemmour a plus que doublé son score en moins d’un mois.

Michelvsrin La France n'a pas encore assez souffert pour comprendre ses douleurs. Sans doute que leur intensité renforce le besoin de plus de souffrances ...

1

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

élections législatives, droite, présidentielle française 2022, eric zemmour