Des manifestants dressent des barricades de pneus dans un dépôt pétrolier dans le Var – vidéo

Des manifestants dressent des barricades de pneus dans un dépôt pétrolier dans le Var – vidéo

Une soixantaine de manifestants, dont des Gilets jaunes et des anti-pass sanitaire, ont bloqué un dépôt pétrolier dans le Var avant d’être délogés par les... 27.10.2021, Sputnik France

En plein milieu de la nuit du 26 au 27 octobre, plusieurs dizaines d’individus cagoulés ou masqués et vêtus de noir ont bloqué le dépôt pétrolier de Puget-sur-Argens, dans le Var, rapportent les médias locaux.Selon France 3, une soixantaine de manifestants, parmi lesquels on comptait des Gilets jaunes et des militants anti-pass sanitaire, ont dressé des barricades avec des pneus et des palettes pour protester notamment contre la hausse des prix des carburants et la vaccination anti-Covid.Les manifestants empêchaient les camions de quitter le dépôt et d’approvisionner une partie de la Côte d'Azur, dont l’aéroport de Nice et certaines stations-service de l’est varois et des Alpes-Maritimes, constate France Bleu Provence.Aucune interpellationComme en témoignent des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, la manifestation se déroulait dans le calme. Peu avant midi, les protestataires ont finalement été délogés par les forces de l’ordre, qui n’ont procédé à aucune interpellation.À l’approche du troisième anniversaire de leur mouvement, les Gilets jaunes appellent à la "reprise des ronds-points" sur l’ensemble du territoire français alors que les prix des carburants, qui étaient la cause de leur première mobilisation en octobre 2018, sont au plus haut.Lors du 14e samedi de mobilisation contre les mesures anti-Covid le 16 octobre, des Gilets jaunes ont renforcé les manifestations anti-pass sanitaire qui ont rassemblé plus de 40.000 personnes, selon le ministère de l’Intérieur.

