https://fr.sputniknews.com/20211016/france-les-gilets-jaunes-reprennent-leur-souffle-les-anti-pass-redescendent-dans-les-rues--videos-1052178148.html

France: les Gilets jaunes reprennent leur souffle, les anti-pass redescendent dans les rues – vidéos

France: les Gilets jaunes reprennent leur souffle, les anti-pass redescendent dans les rues – vidéos

Les manifestations contre le pass sanitaire et l’obligation vaccinale pour certaines professions ainsi que contre la hausse des prix des carburants reviennent... 16.10.2021, Sputnik France

2021-10-16T21:00+0200

2021-10-16T21:00+0200

2021-10-16T21:00+0200

france

strasbourg

nice

marseille

manifestation

toulon

bordeaux

lyon

martinique

dijon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/10/1052177993_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_e39c8420e5630e1cb84c7df2d9e200b4.jpg

Outre Paris, de nombreuses manifestations se sont tenues dans le reste de la France, comme à Avignon, Caen, Marseille, Montpellier et Strasbourg, mais aussi Bordeaux et Toulon, bien que certains arrêtés aient interdit de manifester en centre-ville.Une soixantaine de Gilets jaunes ont notamment bloqué un rond-point situé à proximité du magasin Décathlon de Mondeville, près de Caen, pour protester contre la hausse du prix des carburants et de l'énergie, relate Ouest-France. Ils ont perturbé la circulation, sans la rendre impossible: la départementale 613 a été réduite à une seule voie et certaines entrées ou sorties du giratoire ont été bloquées pour quelques instants, par intermittence.Le collectif Résistances Caen avait relayé un appel à manifester dès le 14 octobre, rappelant que, selon le baromètre énergie-info 2021, le prix du gaz avait augmenté de 70% et de l'électricité de 30%.Une manifestation des Gilets jaunes s’est aussi tenue à Avignon. Elle a rassemblé environ 750 personnes, selon les données de la police citées par le Dauphiné libéré.Près de 250 personnes ont protesté contre le pass sanitaire à Dijon, note Le Bien Public. À Montpellier, la manifestation contre le pass sanitaire et les Gilets jaunes ont fait fusion.Selon DNA, plusieurs cortèges ont été recensés en Alsace, soit entre 800 et 3.000 manifestants à Strasbourg, près de 1.800 à Mulhouse et quelque 400 à Colmar.À Abbeville, dans les Hauts-de-France, des Gilets jaunes ont également répondu présents à l’appel.Et certains ont manifesté d’une façon originale: une quinzaine d’entre eux ont ouvert le péage à la sortie de l’A16.Les appels à la manifestation ont également été entendus outre-mer. Une manifestation de soignants contre le pass sanitaire a dégénéré en Martinique."Manifestation sauvage" et lacrymogènesLes manifestations contre le pass sanitaire ont également été très nombreuses à travers toute la France. À Vannes, la manifestation contre le pass sanitaire a d’abord été bloquée par les forces de l’ordre…… puis a dégénéré lorsque la police a fait usage de lacrymogènes.Tout comme à Nice où manifestants et gendarmes en sont venus aux mains.Et où la ville a été bloquée par une "manifestation sauvage" après que le maire, Christian Estrosi, a décidé de bloquer l’avenue Jean-Médecin dans le centre.À Marseille, l’obligation de vaccination et du pass sanitaire a été clairement exprimée par plusieurs centaines de personnes.Tout comme à Lyon, Bordeaux ou encore Toulon.

strasbourg

nice

marseille

toulon

bordeaux

lyon

martinique

dijon

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_157:0:981:824_100x100_80_0_0_a72c636f6dadff304ac5236ade72e0fc.jpg

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_157:0:981:824_100x100_80_0_0_a72c636f6dadff304ac5236ade72e0fc.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_157:0:981:824_100x100_80_0_0_a72c636f6dadff304ac5236ade72e0fc.jpg

strasbourg, nice, marseille, manifestation, toulon, bordeaux, lyon, martinique, dijon, gilets jaunes, passeport sanitaire