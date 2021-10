https://fr.sputniknews.com/20211028/ce-coup-detat-contre-lelysee-prepare-par-remy-daillet-un-complotiste-mis-hors-service-1052362789.html

Ce coup d’État contre l’Élysée préparé par Rémy Daillet, un complotiste mis hors service

Ce coup d’État contre l’Élysée préparé par Rémy Daillet, un complotiste mis hors service

Une enquête de la DGSI a révélé un projet de prise de l’Élysée par une organisation clandestine ramifiée et hiérarchisée. Le projet, sous le nom de code... 28.10.2021, Sputnik France

2021-10-28T13:25+0200

2021-10-28T13:25+0200

2021-10-28T13:34+0200

france

coup d'etat

palais de l'élysée

rémy daillet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1c/1052363328_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c2a9fd841716b7191f09a891b33b029f.jpg

Le 22 octobre, Rémy Daillet-Wiedemann, complotiste et ex-cadre du MoDem exclu de son parti, a été mis en examen et placé en détention provisoire "pour association de malfaiteurs terroriste criminelle", rapporte Le Parisien.Il est également poursuivi depuis mai pour avoir organisé l’enlèvement de la petite Mia dans les Vosges au printemps dernier.Selon une enquête de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), Rémy Daillet-Wiedemann a mis en place, depuis la Malaisie, une organisation clandestine nationale structurée en cellules régionales dont le but était la prise de l’Élysée et l’instauration d’un nouveau pouvoir par le peuple sous le nom de code "opération Azur".Prise des points névralgiques et diffusion d’une propagande au programmeL’organisation comptait quelque 300 membres, dont beaucoup de policiers, gendarmes et militaires en activité, commandés par 36 capitaines de région nommés.Le jour J, les troupes équipées de boucliers et de bombes artisanales devaient monter à Paris. Devant l’Élysée, certains avaient pour mission d’occuper les forces de l’ordre afin de laisser le champ libre aux "assaillants".Ensuite, l’"opération Azur" prévoyait la prise de l’Élysée et des "points névralgiques de la capitale" comme l’Assemblée nationale, le Sénat et le ministère des Armées. Une chaîne de télévision ou une radio devait être prise d’assaut pour diffuser une propagande.Rémy Daillet en personne avait l’intention de prononcer un grand discours dans le palais.Aucune date précise n’avait cependant été arrêtée pour le jour J, selon le dossier.L’accusé conteste l’existence d’un projet terroristeL’avocat de Rémy Daillet-Wiedemann, contacté par Le Parisien, affirme que son client conteste tout projet terroriste et qu’il n’a fait qu’appeler, depuis la Malaisie, au renversement pacifique et populaire du système politique en place.Selon les informations du Parisien, pour l’heure, 12 personnes ont été mises en examen dans le cadre de ce dossier, mais les investigations se poursuivent.Parcours de Rémy DailletRémy Daillet-Wiedemann est le fils de Jean-Marie Daillet, un député centriste de la Manche qui a siégé pendant 20 ans au palais Bourbon jusqu’en 1993.En mars 2008, dans la foulée de son échec aux élections municipales de L’Isle-en-Dodo, en Haute-Garonne, il est élu à la tête de la fédération départementale du MoDem.Il a été exclu du parti en mars 2010 alors qu’il avait été surpris en train d’enregistrer en douce les débats lors d’une réunion de conseillers nationaux du MoDem à Paris en marge des élections régionales.Installé depuis plusieurs années avec sa famille sur l’île touristique de Langkavi, en Malaisie, il est soupçonné d’être impliqué dans l’enlèvement de la petite Mia dans les Vosges. Au mois de juin, il a été extradé vers la France après qu’un mandat d’arrêt international a été délivré à son encontre.Anti-franc-maçonnerie, anti-avortement, anti-vaccination et anti-5G, il s’est opposé à toutes les mesures sanitaires prises par le gouvernement au cours de la crise du Covid-19.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

coup d'etat, palais de l'élysée, rémy daillet