Ce sondage place Zemmour au second tour de la présidentielle pour la quatrième semaine d’affilée

Peu de changements à signaler dans le dernier sondage Harris Interactive pour Challenges du mercredi 27 octobre. Tous les candidats affichent le même score que la semaine précédente, sauf Anne Hidalgo qui progresse d’un point (5%), potentiellement poussée par son récent meeting à Lille. Emmanuel Macron, avec 23 à 25% des intentions de vote, bénéficie encore d’une confortable avance sur ses concurrents.Toujours entre 17 et 18% selon le candidat de la droite, Éric Zemmour confirme sa position de second pour la quatrième semaine consécutive, se qualifiant au second tour juste devant Marine Le Pen (16%). Xavier Bertrand (14%) reste le candidat à l’investiture des Républicains le mieux placé face à Valérie Pécresse (10%) et Michel Barnier (8%).À gauche, Jean-Luc Mélenchon obtient 10%, devant Yannick Jadot (8-9%), tandis que Fabien Roussel et Arnaud Montebourg sont à 2%. Au second tour, le Président sortant l’emporterait quel que soit son adversaire: 58% face à Zemmour, 55 contre Le Pen, et 54 contre Bertrand.À noter que le sondage ne reflète que la dynamique actuelle, et non les résultats à paraître dans près de six mois. Il a été réalisé du 22 au 25 octobre sur un échantillon de 2.497 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, dont 2.060 inscrits sur les listes électorales. La marge d’erreur des résultats d’ensemble s’établit, selon le score visé, entre 1,4 et 3,1 points.Image de ZemmourL’enquête s’intéresse également à l’image que renvoie Éric Zemmour. Les qualificatifs qui reviennent le plus souvent sont "déterminé" (68%), "autoritaire" (66%), "d’extrême droite" (64%) et "raciste" (58%). Seuls 32% estiment qu’il "représenterait bien la France à l’étranger" et 33% qu’il serait un "bon Président de la République potentiel".D’après ce même échantillon, les caractéristiques qui lui correspondent le plus sont son discours anti-immigration (81%), son caractère provocateur (78%) et sa capacité à faire parler ses idées dans les médias (78%).L’autre second tourPublié le même jour, le sondage Elabe pour BFM TV affiche des résultats différents. Emmanuel Macron se situerait entre 23 et 26% selon le candidat de la droite, ce qui constitue une baisse de deux à trois points par rapport au précédent sondage. C’est Marine Le Pen qui serait qualifiée au second tour, avec 19% des voix, tandis qu’Éric Zemmour serait troisième (15-16%) et Bertrand quatrième (13%). Yannick Jadot (6-8%) serait également potentiellement devant Mélenchon (6-7%). À ce stade, seuls 53% des électeurs se disent certains d’aller voter, et 26% l’envisagent sérieusement.Le sondage a été réalisé par Internet du 25 au 27 octobre sur un échantillon de 1.300 personnes, dont 1.200 inscrites sur les listes électorales. La représentativité de l’échantillon a été assurée selon la méthode des quotas appliquée aux variables suivantes: sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle, région de résidence et catégorie d’agglomération. La marge d’erreur est comprise entre 1,2 et 3,2 points.

