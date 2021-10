https://fr.sputniknews.com/20211028/la-turquie-deploierait-des-troupes-en-syrie-en-vue-dune-offensive-contre-les-kurdes-1052365664.html

La Turquie déploierait des troupes en Syrie en vue d’une offensive contre les Kurdes

La Turquie déploierait des troupes en Syrie en vue d’une offensive contre les Kurdes

La Turquie a déployé des centaines de soldats supplémentaires dans le nord de la Syrie en vue d'une offensive longuement suspendue contre les forces kurdes... 28.10.2021, Sputnik France

2021-10-28T15:11+0200

2021-10-28T15:11+0200

2021-10-28T15:11+0200

international

turquie

idlib

offensive

forces d'autodéfense kurdes (ypg-ypj)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/01/1044667437_0:2:1964:1107_1920x0_80_0_0_78685a00d4cbe3cf566137f724691eaf.jpg

La Turquie prépare une offensive contre les Kurdes dans l’ouest du gouvernorat syrien d’Idlib, rapportent les agences Bloomberg et Sana en se référant à leurs sources.L’agence officielle syrienne Sana fait état de l’entrée dans la nuit du mardi 26 au mercredi 27 octobre dans le nord-ouest du gouvernorat "de plus de 200 véhicules appartenant aux forces d’occupation turques chargés d’armes, de munitions et de matériel logistique".Selon les sources de l’agence, l’objectif est de "renforcer leurs points d’occupation, de fournir un soutien aux réseaux terroristes affiliés au régime turc et d’appliquer ses projets hostiles aux Syriens dans les zones de leur déploiement".Bloomberg signale pour sa part que la Turquie a déployé des centaines de soldats supplémentaires dans le nord de la Syrie en vue d'une offensive longuement suspendue contre les forces kurdes soutenues par les États-Unis.Erdogan voudrait que Washington et Moscou pacifient les KurdesDeux responsables anonymes ont avancé à l’agence que cette mesure pourrait aider Recep Tayyip Erdogan à renforcer sa popularité en baisse dans son pays et à faire pression sur les États-Unis et la Russie afin qu’ils "pacifient" les Kurdes.Selon les sources de Bloomberg, l'offensive prévue vise à sceller plus des deux tiers de la frontière turque longue de 910 kilomètres. La Turquie compterait s’emparer de zones au sud de la ville de Kobané pour relier celles sous son contrôle à l'ouest et à l'est de l'Euphrate.Une autre cible potentielle est la base aérienne de Menagh contrôlée par les Unités kurdes de protection du peuple (YPG).Erdogan déterminé à combattre le terrorisme sur le territoire syrienL’agence turque Anadolu a annoncé mercredi 27 octobre que, sur le chemin du retour à l’issue de sa visite en Azerbaïdjan, le Président turc avait déclaré que son pays était "confronté à des menaces terroristes de l’autre côté de la frontière".Le 21 octobre, il a réaffirmé sa disposition à poursuivre les combats "dans des endroits critiques" du gouvernorat d’Idlib après une attaque kurde contre des policiers turcs dans la ville syrienne d’Azaz.Suite à ces déclarations, l’agence Sana a rapporté qu’Ankara avait acheminé vers Idlib un convoi de 31 véhicules militaires chargés d’armes, de munitions et de matériel logistique "pour soutenir les réseaux terroristes".Alors que Recep Tayyip Erdogan menace Damas d’une nouvelle opération militaire, la Défense turque trouve cependant que la situation à Idlib s’est stabilisée à la suite d’une rencontre entre les Présidents russe et turc.

turquie

idlib

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

turquie, idlib, offensive, forces d'autodéfense kurdes (ypg-ypj)