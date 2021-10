"Les Russes pourraient très vite nettoyer la flotte américaine sans déclencher de guerre nucléaire"

https://fr.sputniknews.com/20211028/les-russes-pourraient-tres-vite-nettoyer-la-flotte-americaine-sans-declencher-de-guerre-nucleaire--1052333986.html

Si un pays lançait un missile hypersonique en orbite par-dessus la Terre, le saurions-nous de sources gouvernementales? Si l’on en croit un article du Financial Times, la réponse est "peut-être pas" –ou au moins pas très rapidement. D’après le journal britannique, la Chine aurait envoyé un missile à capacité nucléaire dans l’orbite basse de la Terre en août dernier à 33.796 km/h. Un événement que le public ne découvre que maintenant.Le 4 octobre, la Russie a lancé avec succès un missile de croisière hypersonique Zirkon depuis un sous-marin, selon le ministère de la Défense.Côté américain, CNN a annoncé le 22 octobre que le dernier test de missile hypersonique de l’armée américaine avait échoué. La course à l’armement hypersonique s’intensifie donc.Le Pentagone risque-t-il de prendre du retard sur ses rivaux?Jean-François Geneste, PDG du Warpa et ancien vice-président et directeur scientifique d’Airbus, revient sur le test de missile chinois. Il explique qu’il s’agissait plus d’un lancement spatial que d’un missile hypersonique.Devant cette course à la suprématie hypersonique, on peut se demander quelle sera l’incidence sur les futurs conflits.Le scientifique détaille les "deux aspects pour empêcher cette projection américaine":Jean-François Geneste explique que cette course a plus une dimension dissuasive:

