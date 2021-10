https://fr.sputniknews.com/20211028/pourquoi-le-gaz-de-la-liberte-vante-par-les-etats-unis-na-pas-sauve-leurope-de-la-crise-1052370904.html

Pourquoi le "gaz de la liberté" vanté par les États-Unis n'a pas sauvé l'Europe de la crise

Pourquoi le "gaz de la liberté" vanté par les États-Unis n'a pas sauvé l'Europe de la crise

Alors que le prix du gaz atteignent de nouveaux sommets, le patron du groupe russe Rosneft rappelle le plan des Américains d’accroître leur offre de gaz à... 28.10.2021, Sputnik France

2021-10-28T20:56+0200

2021-10-28T20:56+0200

2021-10-28T20:53+0200

crise du gaz 2021

états-unis

rosneft

europe

gaz naturel liquéfié (gnl)

igor setchine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1c/1052371064_0:0:2981:1677_1920x0_80_0_0_a5c1543539145c5cc1c1692002b4b9d3.jpg

La crise énergétique qui a entraîné une forte augmentation des prix en Europe a été ce jeudi 28 octobre au cœur des discussions au XIVe Forum économique eurasiatique qui se tient à Vérone, en Italie. Abordant les facteurs qui ont débouché sur cette flambée, le PDG du géant pétrolier russe Rosneft, Igor Setchine, est revenu sur le projet des États-Unis amplement discuté par l’administration Trump en 2019 et consistant à augmenter les livraisons de gaz naturel liquéfié (GNL) au continent européen. Et d’ajouter que, contrairement aux engagements pris d’intensifier la fourniture de GNL en Europe, Washington l'a augmentée à destination d’autres régions du monde. Un témoignage de la divergence des intérêts politiques et économiques des États-Unis, selon Igor Setchine.La reprise économique dans les pays asiatiques, qui entraîne la croissance de la demande et des prix du gaz, a poussé les États-Unis à réorienter une partie de leurs approvisionnements en GNL destinés à l’Europe vers l’Asie. Une manœuvre qui ne correspond guère à la bonne volonté, annoncée sans cesse par les Américains ces dernières années, de sauver le Vieux continent de sa dépendance au gaz russe.Sans parler des multiples sanctions imposées par les États-Unis contre le gazoduc Nord Stream 2 –le projet, qui, finalement achevé, est de plus en plus souvent mentionné par les experts et la presse comme un moyen d'éviter l’aggravation de la crise énergétique en Europe cet hiver.Les prix du gaz en Europe sont montés en flèche cet automne pour atteindre début octobre le record de 1.937 dollars pour 1.000 mètres cubes. Après ce sommet, les cours du gaz ont baissé, mais restent toujours élevés.Des turbulences énergétiques plus fortes à l’avenir?Après en avoir parlé au Forum économique de Saint-Pétersbourg en juin dernier, ce jeudi 28 octobre à Vérone, le PDG de Rosneft a de nouveau abordé un autre sujet crucial pour la sphère de l’énergie.Il s’agit du déficit d’investissements dans les énergies fossiles qui ne cesse de se creuser à l’échelle mondiale.Il a détaillé que si en 2011-2015, les plus grandes compagnies pétro-gazières avaient investi dans la prospection géologique en moyenne 16 milliards de dollars par an, les budgets alloués à ces fins avaient été divisés par 3 et ne s’élevaient maintenant qu’à 5 milliards.Le manque de ces placements, qui pourrait se monter à 600 milliards de dollars vers 2030, selon la banque JPMorgan, sont déjà en train de provoquer des risques supplémentaires pour la stabilité de la demande sur le pétrole et le gaz à long terme et faire grimper les prix pour tous les consommateurs, a constaté M.Setchine.

états-unis

europe

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Kirill Batarin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1045430205_50:0:2070:2019_100x100_80_0_0_e1d7fbb08e90d4c0262bbfcb9e8a18a6.jpg

Kirill Batarin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1045430205_50:0:2070:2019_100x100_80_0_0_e1d7fbb08e90d4c0262bbfcb9e8a18a6.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Kirill Batarin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1045430205_50:0:2070:2019_100x100_80_0_0_e1d7fbb08e90d4c0262bbfcb9e8a18a6.jpg

états-unis, rosneft, europe, gaz naturel liquéfié (gnl), igor setchine