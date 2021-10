https://fr.sputniknews.com/20211028/premier-entretien-entre-macron-et-laustralien-morrison-depuis-la-crise-des-sous-marins-1052361845.html

Premier entretien entre Macron et l'Australien Morrison depuis la crise des sous-marins

Premier entretien entre Macron et l'Australien Morrison depuis la crise des sous-marins

Plus d’un mois après l'annulation par l'Australie d'un mégacontrat de sous-marins français, Emmanuel Macron a renvoyé à son homologue australien la... 28.10.2021, Sputnik France

2021-10-28T12:23+0200

2021-10-28T12:23+0200

2021-10-28T13:05+0200

l'australie rompt le méga-contrat de sous-marins avec la france

australie

emmanuel macron

scott morrison

l'australie rompt le contrat avec la france sur les sous-marins

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/images/sharing/article/fra/1052361845.jpg?1635419142

La veille de la rencontre Biden-Macron vendredi à Rome, un entretien téléphonique entre les dirigeants australien et français a eu lieu ce jeudi, le premier depuis la crise des sous-marins. Emmanuel Macron a déclaré au Premier ministre australien Scott Morrison que l'annulation de la commande de 12 sous-marins avait "rompu la relation de confiance" entre les deux pays, fait savoir l'Élysée dans un communiqué publié jeudi.Le Président de la République a tenu à rappeler que la décision "unilatérale" de l'Australie de réduire le partenariat stratégique en mettant un terme au programme de sous-marins de classe océanique au profit d'un autre projet qui reste à préciser "avait rompu la relation de confiance" entre les deux pays.":a plus grande attention sera accordée à la situation des entreprises françaises et de leurs sous-traitants, y compris australiens, affectés par cette décision", dit le communiqué.Détails à suivre

australie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Anna Dedkova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/11/1045360492_0:0:372:371_100x100_80_0_0_e92cdeadfb140978d19acab6230c414d.jpg

Anna Dedkova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/11/1045360492_0:0:372:371_100x100_80_0_0_e92cdeadfb140978d19acab6230c414d.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anna Dedkova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/11/1045360492_0:0:372:371_100x100_80_0_0_e92cdeadfb140978d19acab6230c414d.jpg

australie, emmanuel macron, scott morrison, l'australie rompt le contrat avec la france sur les sous-marins