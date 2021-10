https://fr.sputniknews.com/20211031/alec-baldwin-sexprime-pour-la-premiere-fois-sur-laccident-mortel-en-tournage-1052406031.html

Alec Baldwin s’exprime pour la première fois sur l’accident mortel en tournage

Plus d’une semaine après l’accident, Alec Baldwin s’est exprimé pour la première fois devant une caméra sur la mort d’Halyna Hutchins, la directrice de la photographie qu’il a tuée par inadvertance lors du tournage du western Rust, selon une vidéo publiée le 30 octobre par le site TMZ.Il a toutefois précisé qu’il ne pouvait pas donner de détails de l’enquête sur cette affaire, se référant à l’ordre du bureau du shérif de Santa Fe.M.Baldwin a déclaré dans cette interview que la victime était son amie, notant que l'accident survenu était évidemment choquant et dévastateur pour lui.Il a assuré être en contact avec la famille de la défunte.D’après le média, l’acteur a déclaré qu'il ne pouvait pas encore répondre à la question de savoir s'il travaillerait un jour sur un autre plateau de tournage impliquant des armes à feu comme celles utilisées pour le film Rust.L’acteur a estimé dans cette interview qu’il doutait que le film puisse un jour être terminé.Alec Baldwin avait déjà laissé quelques mots sur l’accident le lendemain des faits sur son compte Twitter. Il a indiqué coopérer avec l’enquête et a exprimé son soutien à la famille de la victime.Des investigations en coursDans la foulée, l’enquête se poursuit pour déterminer les détails de la tragédie qui s’est produite alors que l’équipe répétait une scène.Aucune arrestation n'a eu lieu pour l’heure.Les enquêteurs examinent de près le rôle de l’armurière, Hannah Gutierrez Reed, qui avait préparé l’arme à feu avec laquelle l’acteur a tiré, selon un communiqué transmis au site Deadline.Mais ses avocats ont affirmé dans le texte qu’elle n’avait pas eu connaissance de la présence de balles réelles dans l’arme avec laquelle Alec Baldwin a accidentellement effectué le tir fatal.La procureur chargée de l'enquête a déclaré le 27 octobre que des poursuites pénales contre l’acteur ne sont pas exclues à ce stade.

