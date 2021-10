https://fr.sputniknews.com/20211031/vers-une-suppression-du-changement-dheure-car-peu-efficace-en-termes-denergie-1052406458.html

Vers une suppression du changement d’heure car peu efficace en termes d’énergie?

Bien que le Parlement européen ait voté en 2019 la suppression du changement d’heure au vu de sa faible utilité énergétique et de ses effets négatifs sur la... 31.10.2021, Sputnik France

2021-10-31T13:15+0100

2021-10-31T13:15+0100

2021-10-31T13:20+0100

La question du changement d’heure fait l’objet de controverses depuis des années, compte tenu de ses éventuels avantages énergétiques et de ses possibles inconvénients pour la santé. Alors que la Commission européenne prône son abolition, la décision officielle est en plein suspens.En France, ce dispositif a été mis en place en 1976 par le Président Giscard d’Estaing pour faire des économies d’énergie, suite à un choc pétrolier et à l’envolée des prix des hydrocarbures. Depuis 1996, il s’applique dans tous les États membres de l’Union européenne.Effets sur la consommation d’énergieActuellement, le gain énergétique n’est plus si important, indiquent de nombreuses études, en raison de l’utilisation massive de l’éclairage aux LEDs. Selon une étude américaine de 2006, l’heure d’été augmentait même de 1% la consommation d’énergie, notamment en raison de l’utilisation de la climatisation.Par ailleurs, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) a pointé "des économies en énergie et CO2 réelles mais modestes".Selon ses calculs, en 2009 il s’agissait alors de 440 gigawattheures (GWh) économisés, l'équivalent de la consommation en éclairage de 800.000 personnes pendant un an. Cela a permis d'éviter l’émission de 44 tonnes de CO2 supplémentaires dans l'atmosphère. Mais ces gains sont tombés à 351 GWh ces dernières années, soit 0,07% de la consommation d'électricité totale.Cependant, les modélisations faites par cette institution française ont permis d’envisager une réduction globale des émissions de 70.000 à 100.000 tonnes de CO2 grâce au régime d’heure d’été, à l’horizon 2030.Impact sur la santéCertes, le passage à l’heure d’hiver offre une heure supplémentaire de sommeil. Cependant, certaines études mettent en valeur l’augmentation du risque de troubles cardiaques et vasculaires, d’AVC, lors du passage à l’heure d’été, ainsi que celui des troubles du sommeil.De plus, le risque d’accidents de la route augmente de 17%, comme le note une étude menée par l'Université de la Colombie-Britannique. Ces effets néfastes ont été mis en avant par le Parlement européen qui a voté en 2019 pour la suppression du dispositif à 410 voix pour et 192 contre.L’écrasante majorité des Français se disent favorables à la fin du changement d’heure (83,71%), selon une consultation citoyenne réalisée par la Commission des affaires européennes de l’Assemblée nationale en 2019. Plus de 60% des sondés ont fait part d’"une expérience négative ou très négative" du changement.Quand aura lieu le dernier changement d’heure?Après le vote au Parlement européen en 2019, les pays membres ont été invités à réfléchir sur la suppression ou le maintien de cette mesure dans leurs pays, bien que l’harmonisation du fuseau horaire dans toute l’UE soit souhaitable.Deux ans plus tard, le Conseil européen "n’a pas abouti à une position commune", a fait savoir auprès de 20 Minutes Johan Danielsson, membre du groupe socialiste au Parlement européen, qui a hérité du dossier au mois de février 2020.La crise sanitaire et les négociations sur le Brexit apparaissent comme des facteurs ayant retardé les discussions:"La réforme est bloquée en raison du changement de priorités politiques: la crise sanitaire en cours bien sûr, mais également le Brexit. Il faut se rappeler que la dernière fois que les ministres européens se sont réunis sur cette thématique, c'était le 2 décembre 2019", a déclaré sur Franceinfo, Sabine Thillaye, présidente de la Commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale.

