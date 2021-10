https://fr.sputniknews.com/20211031/zemmour-peut-il-tout-emporter-sur-son-passage-en-2022--1052378492.html

Zemmour peut-il tout emporter sur son passage en 2022?

Jusqu’où ira Zemmour? Alors qu’il pourrait annoncer sa candidature dans les jours à venir, l’essayiste poursuit son ascension dans les sondages. Pour Geoffroy... 31.10.2021, Sputnik France

Geoffroy Lejeune n’en revient toujours pas. En 2015, celui qui était alors journaliste politique pour Valeurs actuelles imaginait, dans son livre Une élection ordinaire (éd. Ring), l’accession d’Éric Zemmour au pouvoir en 2017. Six ans plus tard, Lejeune, devenu entre-temps directeur de la rédaction de l’hebdomadaire conservateur, fait paraître une édition augmentée de son roman d’anticipation politique: Zemmour président, de la fiction à la réalité (éd. Ring). Pour le journaliste, l’ascension politique de l’éditorialiste n’a rien de surprenant.Suffisant pour imaginer un destin présidentiel au polémiste? Éric Zemmour oscille entre 17% et 18% dans les intentions de vote, selon le dernier baromètre Harris Interactive paru le 27 octobre. Mieux, selon l’IFOP, 64% de ces électeurs potentiels se disent sûrs de leurs choix. "Cela fait vingt ans qu’Éric Zemmour dit la même chose. Il est donc légitime aujourd’hui", appuie Geoffroy Lejeune.

