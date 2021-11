https://fr.sputniknews.com/20211101/erdogan-assure-que-biden-aidera-la-turquie-a-acheter-des-f-16-malgre-laffaire-des-s-400-1052421735.html

Erdogan assure que Biden aidera la Turquie à acheter des F-16, malgré l’affaire des S-400

Erdogan assure que Biden aidera la Turquie à acheter des F-16, malgré l'affaire des S-400

Recep Tayyip Erdogan compte obtenir les F-16 proposés par Washington à la place des avions furtifs F-35 déjà payés, puisque Joe Biden lui a promis de tout... 01.11.2021, Sputnik France

Le Président américain a promis d’œuvrer pour persuader les membres du Congrès de donner leur feu vert à la vente de nouveaux avions F-16 à la Turquie, a annoncé ce lundi 1er novembre Recep Tayyip Erdogan, qui est rentré à Ankara après le sommet du G20 à Rome.Selon lui, les ministères turc et américain de la Défense et des Affaires étrangères mèneraient des entretiens sur cette question.Selon les médias, il s’agit de 40 avions de combat F-16 et d’environ 80 kits de modernisation pour ses avions de combat. Pourtant, fin octobre, 11 membres de la Chambre des représentants américaine ont appelé l'administration Biden à ne pas vendre de F-16 à la Turquie et affirmé avoir l'assurance que le Congrès bloquerait toute exportation de ce genre.Des F-16 à la place des F-35Le Président turc a déclaré le 17 octobre que les États-Unis avaient proposé de vendre des avions de combat F-16 à la Turquie en échange de son investissement dans le programme F-35, dont Ankara avait été exclu pour avoir acheté des systèmes sol-air russes S-400.Le Pentagone avait annulé en 2019 le mémorandum d'accord conjoint sur le projet F-35 ouvert à la signature des pays participants en 2006 et signé par la Turquie le 26 janvier 2007. Il avait ensuite mis à jour ce document, y maintenant les sept autres partenaires: l’Australie, le Canada, le Danemark, l’Italie, la Norvège, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Ankara avait alors songé à acquérir des chasseurs russes Su-35 et Su-57, avant de se raviser.

