"Le climat s'en fiche du lieu d'émission de gaz à effet de serre": un climatologue décrypte

Alors que la COP26 débute à Glasgow, les catastrophes naturelles qui s'enchaînent inquiètent de plus en plus les climatologues.

Une action collective et l’arrêt "d’utilisation des énergies fossiles" sont nécessaires pour contrer le réchauffement climatique, estime Christophe Cassou, chercheur au Centre européen de recherche et de formation avancée en calcul scientifique (CERFACS) lié au CNRS, dans un entretien avec Sputnik, alors que la 26e Conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP26) réunit des dirigeants de différents pays pour discuter de l’agenda climatique."L’augmentation de température dans son intégralité est liée aux activités humaines" et pour que les températures de demain baissent, "il faut bannir, il faut arrêter d’utiliser les énergies fossiles", indique-t-il. Les climatologues soulignent que "demain" pour les experts du domaine "c’est vers 2030-2040, sur les 20 prochaines années".Une action collectiveL’interlocuteur de Sputnik souligne qu’il faut une action collective, car "le climat s’en fiche complètement du lieu d’émission de gaz à effet de serre. C’est pour cela qu’il faut absolument arriver à ce qu’on appelle le net zéro, c’est-à-dire l’absence d’accumulation du CO2 dans l’atmosphère sur l’ensemble de la planète. […] S’il y a des pays qui continuent à émettre, ça s’accumule".Les activités humaines sont seules coupables du réchauffement climatique et des changements qu’elles provoquent, estime-t-il.Quelles régions du monde sont les plus menacées?En ce qui concerne les menaces, dans le scenario où la température va plus haut que deux degrés, si les gens peuvent y encore s’adapter, les écosystèmes auront des difficultés."Il y a les études qui montrent qu’en dessous du seuil de 2 degrés (dans l’accord de Paris il y a cette valeur-là: entre 1,5 et 2 degrés), jusqu’à 1,5-2 degrés, l’activité humaine pourrait s’adapter. Ce n’est pas le cas déjà pour les écosystèmes: les écosystèmes ne peuvent pas s’adapter au réchauffement de 1,5-2 degrés consignés", précise-t-il.Les scientifiques définissent plusieurs "hot spots", des zones, qui subiront le plus gros impact des changements climatiques. Ils précisent que certaines zones souffriront de sècheresse, d’autres deviendront plus humides.Les nouvelles technologies sont à venirTandis que les pays sont toujours en quête d’un consensus pour agir et trouver un moyen collectif de contrer les changements climatiques qui frappent la planète, les experts du domaine comptent surl’arrivée de nouvelles technologies dans les années 2050-2060 qui pourraient contribuer à cette lutte, note M.Cassou.Il ajoute qu’il y a des recherches partout et que plusieurs pays travaillent déjà pour mettre en place ce genre des technologies qui s’appellent "les technologies de capture et de séquestration de carbone".COP 26Six ans après l’Accord de Paris, qui vise de limiter d’ici la fin du siècle le réchauffement climatique bien en dessous de 2°C et si possible de 1,5°C, la COP 26 de Glasgow, qui se tient du 31 octobre au 12 novembre, devra marquer une accélération des efforts de la communauté internationale pour atténuer le réchauffement climatique et financer la transition partout dans le monde.

