https://fr.sputniknews.com/20211101/whatsapp-cesse-de-fonctionner-sur-certains-smartphones-a-partir-de-ce-1er-novembre-1052413561.html

WhatsApp cesse de fonctionner sur certains smartphones à partir de ce 1er novembre

WhatsApp cesse de fonctionner sur certains smartphones à partir de ce 1er novembre

L’application WhatsApp abandonne le support de certaines versions d'Android et d'iOS dès ce 1er novembre. Elle cesse de fonctionner correctement sur une... 01.11.2021, Sputnik France

2021-11-01T06:19+0100

2021-11-01T06:19+0100

2021-11-01T06:19+0100

multimédia

android

application

whatsapp

tablette

smartphones

iphone

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/01/1044860371_5:0:1920:1077_1920x0_80_0_0_df9a2d3f65c13d00a1a5d11998646713.jpg

Le phénomène est devenu régulier: WhatsApp abandonne le support de certaines versions d'Android et d’iOS. Cette fois, une cinquantaine de modèles de smartphones et tablettes risquent d'être concernés, notamment des modèles d’Apple, Huawei, LG, Samsung, Sony ou encore ZTE, annoncent Phonandroid et RTL.Il est précisé que la prise en charge est assurée pour les téléphones Android qui fonctionnent "sous Android 4.1 ou supérieur". Pour ce qui est des iPhone, "WhatsApp nécessite iOS 10 ou supérieur".Il suffit d'installer une version plus récente du système d'exploitation pour continuer à utiliser WhatsApp sans problème, mais certains appareils ne s’y prêtent pas. Ainsi, les smartphones utilisant iOS 9 et Android 4.0.4 ainsi que les versions précédentes ne pourront plus avoir accès aux mises à jour de WhatsApp. Si la messagerie est déjà installée, il sera possible de l’utiliser, mais certaines fonctionnalités risquent de connaître des problèmes et deviendront progressivement indisponibles.WhatsApp recommande d’utiliser des appareils "Android sous Android 4.1 et versions supérieures, iPhone sous iOS 10 et versions supérieures, KaiOS 2.5.0 et versions supérieures, y compris JioPhone et JioPhone 2".Décisions précédentesAu début de l'année, la messagerie instantanée a déjà cessé de fonctionner sur les smartphones sous Android 4.0.2 (ou une version précédente) et les iPhone sous une version antérieure à iOS 9.Le 1er février 2020, elle abandonnait le support des appareils tournant sous iOS 8 (2014) et Android Gingerbread 2.3.7 (2011), ainsi que les versions antérieures. Selon des chiffres dévoilés par Android en 2019, il s’agissait seulement de 0,3% des appareils, mais tout de même de 7,5 millions d’appareils.En 2019, l'application de messagerie abandonnait le support d’un total d'un milliard de smartphones, dont de nombreux téléphones Nokia et de vieux terminaux Android.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_157:0:981:824_100x100_80_0_0_a72c636f6dadff304ac5236ade72e0fc.jpg

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_157:0:981:824_100x100_80_0_0_a72c636f6dadff304ac5236ade72e0fc.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_157:0:981:824_100x100_80_0_0_a72c636f6dadff304ac5236ade72e0fc.jpg

android, application, whatsapp, tablette, smartphones, iphone