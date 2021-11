https://fr.sputniknews.com/20211103/au-1er-tour-macron-devancera-zemmour-suivi-de-le-pen-selon-un-sondage-1052455926.html

Au 1er tour, Macron devancera Zemmour, suivi de Le Pen, selon un sondage

Au 1er tour, Macron devancera Zemmour, suivi de Le Pen, selon un sondage

Emmanuel Macron, en tête, se qualifierait pour le second tour de l'élection présidentielle devant le polémiste Éric Zemmour, lequel devancerait la candidate du... 03.11.2021

Le chef de l'État sortant est crédité de 23 à 24% des intentions de vote selon le candidat qui se présenterait à droite, devant le candidat putatif Éric Zemmour, à 17-18%, tandis que Marine Le Pen recueillerait 15 à 16%, selon les configurations testées.Parmi les possibles candidats LR testés, Xavier Bertrand afficherait le meilleur score au premier tour de la présidentielle, à 14%, alors qu'une candidature de Valérie Pécresse recueillerait 10% et Michel Barnier 9%.Nicolas Dupont-Aignan obtiendrait de 1 à 2%, et Florian Philippot 1%.À gauche, Jean-Luc Mélenchon atteindrait 10% quelle que soit la configuration à droite, tandis que Yannick Jadot serait à 8-9% et Anne Hidalgo à 5%. Arnaud Montebourg et Fabien Roussel recueilleraient 2% chacun.Au second tour, M.Macron serait réélu dans toutes les configurations testées par Harris Interactive: 57/43% contre M.Zemmour, 54/46% face à Mme Le Pen ou M.Bertrand, 57/43% s'il était opposé à Mme Pécresse et 62/38% contre M.Mélenchon. Les intentions de vote ne constituent pas une prévision du résultat du scrutin.Elles donnent une indication des rapports de force et des dynamiques au jour de la réalisation du sondage.Sondage réalisé en ligne du 28 au 30 octobre selon la méthode des quotas, auprès d'un échantillon de 2.505 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, dont 2.003 personnes inscrites sur les listes électorales. Marge d'erreur entre 1 et 2,3 points.

