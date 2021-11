Pourquoi le management néolibéral à l’américaine "est devenu dangereux"

"Comme l’explique le prix Nobel en économie et ancien chef économiste de la Banque mondiale, puis du Président Clinton durant huit ans, Joseph Stiglitz, les programmes des écoles de gestion, inspirés du modèle d’économie et de gestion +à l’américaine+, dont la comptabilité, la finance, l’économie, la stratégie, le management traditionnel, le comportement organisationnel et les ressources humaines, sont tellement éloignés de ce qui se passe dans la réalité, tellement idéologisés, manipulés et reposant sur tant de fausses bases qu’ils en sont devenus dangereux, y compris pour l’intérêt à long terme de ceux qui en profitent sans retenue à court terme", explique le Pr Aktouf.