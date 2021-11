https://fr.sputniknews.com/20211105/la-france-troisieme-producteur-de-vin-comment-les-vignerons-luttent-contre-lespagne-et-litalie-1052480078.html

La France troisième producteur de vin: comment les vignerons luttent contre l’Espagne et l’Italie

La France troisième producteur de vin: comment les vignerons luttent contre l’Espagne et l’Italie

Les aléas climatiques de cette année ont rebattu les cartes de la production de vin: la France est rétrogradée à la troisième place mondiale. Ces pertes... 05.11.2021, Sputnik France

2021-11-05T18:53+0100

2021-11-05T18:53+0100

2021-11-05T18:46+0100

international

france

vin

production agricole

organisation internationale de la vigne et du vin (oiv)

loire-atlantique

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0d/1045472583_0:300:3068:2026_1920x0_80_0_0_5919a999ea267764e283136d9e42b547.jpg

Le podium mondial des producteurs de vin est chamboulé: si l’Italie reste en tête, la France cède sa deuxième place à l’Espagne. On s’y attendait un peu, les gelées d’avril et la sécheresse estivale ont obéré la saison 2021, mais la baisse de 27% de la production par rapport à 2020 a de quoi impressionner.Selon le bilan de l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) publié ce 4 novembre, la récolte française, qui s’est élevée à 34,2 millions d’hectolitres, ne peut rivaliser cette année avec les 44,5 millions d’hectolitres produits en Espagne, qui a pourtant vu son flux de vendanges se réduire de 14%.Il en faut plus pour rendre maussade Romain Petiteau, vigneron de Loire-Atlantique, qui confirme pourtant "une faible récolte cette année" sur ses terres.Dans son Domaine de la Tourlaudière, la première récolte a été vinifiée en 1976. Aujourd’hui, le jeune propriétaire de l’affaire de 35 hectares montée par son père produit 70% de vin blanc –muscadet, chardonnay, pinot gris–, ainsi que des vins rouges et pétillants.Le yo-yo climatique rebat les cartesMais le volume de production est loin d’être le seul critère à prendre en compte. Le jeune vigneron confirme que la production espagnole "a toujours été assez proche" de la française. "Ça dépend des années. Quand ils ont des sécheresses, l’Espagne fait des récoltes plus faibles qu’en France", mais les Ibères commencent à talonner les Gaulois en termes de qualité.Un visiteur français qui vient pour la première fois dans un supermarché espagnol sera agréablement surpris par le côté visuel des rayons. Des images coloriées, des personnages, des chats, des poissons et même des photos, les étiquettes en Espagne tranchent avec la tradition française, plus huppée. Une façon de présenter qui plaît également en France.Ainsi, le Domaine de la Tourlaudière fait-il de plus en plus attention à la présentation: les "packagings sont assez modernes, différents du classique". C’est de bonne guerre en ces années de vaches maigres: "les consommateurs mémorisent mieux les noms des producteurs, on fidélise avec un packaging propre et original".Vins bio, c’est bon… pour la TerreSi la France a cédé sa place en production, elle reste le deuxième pays consommateur de vin au monde, derrière les États-Unis et devant l’Italie. Néanmoins, la consommation française, en baisse depuis 30 ans, est passée de 100 litres par habitant et par an en 1975 à "seulement" 40 litres aujourd’hui. Mais le salut viendrait d’"une demande de plus en plus importante sur les vins labellisés bio".L’idée de passer le domaine en agriculture biologique en 2014 s’est révélée payante. Cette décision a permis de "valoriser le travail" que fait l’équipe et attire "beaucoup de nouveaux clients". La géographie de l’export des vins du domaine de Romain Petiteau s’est agrandie "depuis deux ans": Japon, Corée du Sud, Australie, États-Unis, Belgique, Italie, Angleterre, bientôt Norvège et Danemark.Et même si l’année 2021 n’est pas propice à la production de masse, la montée en gamme permet de rester "compétitif par rapport aux vins italiens" et de tacler dans ce domaine le numéro un de la production.

https://fr.sputniknews.com/20211104/la-production-mondiale-de-vin-attendue-a-un-plus-bas-historique-1052469771.html

https://fr.sputniknews.com/20211006/lue-accroit-ses-aides-aux-secteurs-du-vin-et-des-fruits-et-legumes-1052022070.html

loire-atlantique

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Oxana Bobrovitch https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102181/82/1021818258_332:0:3484:3151_100x100_80_0_0_6abdf23f3c9303a1ebc65d86c69aaa7b.jpg

Oxana Bobrovitch https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102181/82/1021818258_332:0:3484:3151_100x100_80_0_0_6abdf23f3c9303a1ebc65d86c69aaa7b.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Oxana Bobrovitch https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102181/82/1021818258_332:0:3484:3151_100x100_80_0_0_6abdf23f3c9303a1ebc65d86c69aaa7b.jpg

france, vin, production agricole, organisation internationale de la vigne et du vin (oiv), loire-atlantique