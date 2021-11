https://fr.sputniknews.com/20211105/le-voile-islamique-dechire-rachid-nekkaz-propose-un-referendum-sur-lislam-en-europe-1052480910.html

Le voile islamique déchire: Rachid Nekkaz propose un référendum sur l’Islam en Europe

"La beauté se trouve dans la diversité comme la liberté dans le hijab." La campagne "célébrant la diversité et le hijab" lancée par le Conseil de l’Europe a provoqué une levée de boucliers en France. La militante féministe Caroline Fourest a dénoncé une campagne "terrible", tandis que la candidate de droite Valérie Pécresse a fait part de son "choc" et de sa "stupeur" face à une telle campagne. "Ces tweets n’ont rien à voir avec la laïcité en France", a résumé Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, à la tribune de l’Assemblée nationale.Cette campagne a depuis été retirée des réseaux sociaux de l’organisme européen, qui est indépendant de l’UE. Toutefois, selon le politicien algérien Rachid Nekkaz, qui a passé la majeure partie de sa vie en France, l’agressivité à l’égard de cette campagne illustrerait "l’islamophobie" qui gangrènerait l’Europe.La solution, selon lui? Un référendum à l’échelle européenne afin de sonder les peuples européens sur leur acceptation ou non de l’Islam en Europe. Celui-ci espère ainsi mettre "face à leurs responsabilités" des dirigeants politiques qui n’auraient de cesse, selon ses mots, de "stigmatiser" les musulmans. En France, la loi de 2004 sur le voile, mais aussi les polémiques sur les accompagnatrices de sorties scolaires et le burqini, seraient autant de preuves aux yeux de l’homme politique algérien de cette "stigmatisation des citoyens musulmans". Pour Rachid Nekkaz, l’heure serait donc à la clarification.Plus d’informations à retrouver dans ce dernier numéro de Lignes rouges.

