https://fr.sputniknews.com/20211106/incarcere-pendant-4-ans-en-turquie-le-francais-fabien-azoulay-se-confie-apres-sa-sortie-de-prison-1052489978.html

Incarcéré pendant 4 ans en Turquie, le Français Fabien Azoulay se confie après sa sortie de prison

Incarcéré pendant 4 ans en Turquie, le Français Fabien Azoulay se confie après sa sortie de prison

"Soulagé, heureux d’être avec mes proches, ma famille, mes amis". Fabien Azoulay, un Français condamné en Turquie à 17 ans de prison et extradé vers la France... 06.11.2021, Sputnik France

2021-11-06T15:07+0100

2021-11-06T15:07+0100

2021-11-06T15:18+0100

france

turquie

prison

extradition

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/06/1052489898_0:437:2001:1562_1920x0_80_0_0_4282fc682a4f64b99f5c4a1feb1e0a95.jpg

Condamné à presque 17 ans de prison pour importation de stupéfiants et incarcéré depuis 2017 en Turquie, Fabien Azoulay, un Franco-Américain de 43 ans, a été extradé vers la France il y a cinq mois et est sorti de la prison de la Santé le 2 novembre à la faveur d’un aménagement de peine.Son transfert dans une prison française a été obtenu le 14 juin dernier après un échange entre Emmanuel Macron et Recep Tayyip Erdogan en marge du sommet de l’Otan. Vendredi 5 novembre, il a confié son soulagement et son bonheur dans une interview à BFM TV.Arrestation pour un stimulant interdit en TurquieFabien Azoulay a été arrêté en septembre 2017 dans son hôtel d’Istanbul où il s’était fait livrer du GBL, un solvant utilisé comme stimulant et interdit en Turquie 10 mois plus tôt."J'ai acheté un bidon de deux litres - c'était la quantité minimale de commande, pour m'amuser", explique-t-il.Se retrouver dans un univers carcéral l’a sidéré.Racketté, insulté et frappéL’horreur de ces cellules où les fréquents conflits se réglaient souvent à coups de morceaux de verre brisé et où il était racketté, insulté et frappé a été décrit dans sa lettre à son frère Xavier révélée par Le Parisien en avril."Certains se prennent pour des caïds. Et ils exigent des faveurs des plus faibles. Si tu ne les exécutes pas, ils te battent, te giflent, ils t’humilient, je les maudis tous", a-t-il écrit.La situation de Fabien a empiré lorsque ses codétenus ont appris qu’il était juif et homosexuel.Un homme qui doit "se reconstruire"Le contraste est incommensurable avec les petits gestes quotidiens oubliés comme une tasse de café et une cigarette qu’il s’est offert dans un bistrot avec son avocat et son frère à la sortie de la Santé.Désormais, son cap pour l’avenir est de "tout faire pour que [s]on nom soit lavé de cette fausse accusation".

turquie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

turquie, prison, extradition