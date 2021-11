https://fr.sputniknews.com/20211107/la-chasse-fait-une-victime-de-plus-en-france-un-chasseur-dans-un-etat-critique-1052504238.html

La chasse fait une victime de plus en France: un chasseur dans un état critique

La chasse fait une victime de plus en France: un chasseur dans un état critique

Sur fond d’une baisse générale des accidents de chasse en France, un homme a été transporté en urgence absolue dans un hôpital en Picardie après avoir été... 07.11.2021, Sputnik France

2021-11-07T21:46+0100

2021-11-07T21:46+0100

2021-11-07T21:46+0100

faits divers

france

écologie

victimes

accident

blessés

chasse

morts

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/01/1044357200_0:61:1921:1141_1920x0_80_0_0_664ea495a2969adac754b93b9c3e5a51.jpg

Malgré une baisse générale des accidents de chasse en France, un chasseur gravement blessé au thorax a été hospitalisé en urgence absolue en Picardie ce 7 novembre. Ce cas intervient après qu’un automobiliste a été accidentellement blessé par un chasseur entre Nantes et Rennes ce 4 novembre et est décédé plus tard des suites de ses blessures.D’après les premiers éléments d’enquête sur l’accident de ce dimanche, au moins sept personnes ont participé à la battue. L’une d’elle a été placée en garde à vue. Les enquêteurs devront établir les circonstances de ce drame.Tandis que le nombre total de tels épisodes est en baisse ces 20 dernières années, les cas létaux de temps en temps causés par des chasseurs posent question quant aux mesures de sécurité et à leur application correcte.Que disent vraiment les statistiques?Le nombre d’accidents de chasse en France est tendanciellement en baisse depuis 20 ans, constatent la Fédération nationale des chasseurs et l’Office français de la biodiversité.De plus, selon les données relayées par Mediapart, qui a pu consulter le bilan présenté le 23 septembre au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, mais qui n’a pas encore été rendu public, "avec 80 accidents dont 7 mortels", les chasseurs se sont réjoui dans un communiqué d’un "bilan particulièrement positif" de la saison 2020-2021.Il ne faut pas non plus oublier que les deux dernières années ont été marquées par l’épidémie de Covid-19 et des mesures sanitaires. Ainsi, cette baisse est peut-être à relativiser concernant les circonstances.Alors que le nombre d’accidents durant la saison 2017-2018 a diminué en comparaison avec l’année d’avant, lors des saisons 2018-2019 et 2019-2020, le total a été en hausse deux ans de suite, avec 131 et 136 victimes.La saison 2019-2020 a été marquée par 11 accidents entraînant la mort, dont une victime n’était pas un chasseur, ce qui représente une légère hausse par rapport aux sept morts de la saison précédente, rappelle l’Office français de la biodiversité. À préciser que 90% des victimes sont des chasseurs. Ces dernières années, le nombre d’accidents mortels reste au-dessous de la moyenne générale, soit moins de 20 par an.Parmi les causes qui expliquent le plus souvent les accidents de chasse, sont évoqués notamment le non-respect de l'angle de 30 degrés, la mauvaise manipulation d’une arme ainsi que des tirs à hauteur d'homme ou en direction d’habitations et de routes ouvertes à la circulation.Vers des limitations de la chasse?Ce 29 octobre, le candidat d'Europe-Écologie-Les Verts (EELV) à la présidentielle de 2022, l’eurodéputé Yannick Jadot, a expliqué sur BFM TV et RMC vouloir interdire la chasse pendant le week-end et les vacances scolaires, ouvrant aussi un front contre l'abattage rituel sans étourdissement. Il a évoqué les nombreux accidents de chasse touchant les particuliers.

https://fr.sputniknews.com/20211031/un-conducteur-blesse-par-balle-la-piste-de-laccident-de-chasse-privilegiee-1052409335.html

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Julia Belyakova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:959_100x100_80_0_0_8ea0e8e3c0a1df235ddfdd98a90560de.jpg

Julia Belyakova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:959_100x100_80_0_0_8ea0e8e3c0a1df235ddfdd98a90560de.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Julia Belyakova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:959_100x100_80_0_0_8ea0e8e3c0a1df235ddfdd98a90560de.jpg

france, écologie, victimes, accident, blessés, chasse, morts