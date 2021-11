https://fr.sputniknews.com/20211108/marine-le-pen-denonce-une-banalisation-apres-lattaque-contre-la-police-a-cannes-1052509082.html

Marine Le Pen dénonce une "banalisation" après l’attaque contre la police à Cannes

Marine Le Pen dénonce une "banalisation" après l’attaque contre la police à Cannes

"Soutien total", "félicitations pour leur courage": l’attaque à Cannes a suscité des réactions politiques unanimes. Cependant, selon Marine Le Pen, il y a "une... 08.11.2021, Sputnik France

2021-11-08T12:28+0100

2021-11-08T12:28+0100

2021-11-08T12:31+0100

attaque au couteau à cannes

france

cannes

police

attaque

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/08/1052509052_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_30a90e01b2a84677e909f2131597834e.jpg

Nouvelle attaque contre la police, cette fois-ci à Cannes. Un homme, armé d'un couteau, a attaqué des policiers devant un commissariat de Cannes, ce 8 novembre. Après avoir touché un agent, il a été neutralisé par un autre. L'agent de police n'a eu la vie sauve que grâce à son gilet pare-balles.Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé sur Twitter qu'il allait se rendre sur place, tout en exprimant son soutien à la police nationale et à la ville de Cannes.Des messages de soutien et de solidarité ont également été postés sur le réseau social par le maire de Cannes, David Lisnard, par le maire de Nice, Christian Estrosi, par le député des Alpes-Maritimes Éric Ciotti et par le président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Renaud Muselier, qui rappelle que le "soutien aux forces de l’ordre ne doit jamais faiblir", car "ils risquent chaque jour leur vie pour protéger la nôtre".Marine Le Pen y voit une banalisationRéagissant à cette attaque, Marine Le Pen a déploré sur BFM TV "une forme d’habitude", alors que les motivations de l'assaillant restent encore à établir:"Les fichiers FSPRT [fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, ndlr] ne sont pas expulsés de façon systématique", a-t-elle illustré.Les violences contre la police en hausseL’assassinat de deux policiers le 13 juin 2016 à Magnanville, la mort d’une policière à Montrouge le 8 janvier 2015 ou encore le meurtre d’une fonctionnaire de police au commissariat de Rambouillet le 23 avril dernier… Ces dernières années, les forces de l'ordre ont été la cible de plusieurs attaques, parfois meurtrières, à travers toute la France, sans oublier des insultes et menaces de mort proférées régulièrement.D’après les statistiques compilées par Le Monde, 85 faits de "violences sur personnes dépositaires de l’autorité publique" ont été enregistrés quotidiennement en moyenne dans l’Hexagone en 2020. En 20 ans, ce chiffre a été multiplié par 2,3.Pour lutter contre les agressions visant les membres des forces de l’ordre, un texte permettant de renforcer les peines pour les auteurs de ces violences a été adopté en première lecture par les députés le 22 septembre. L’article 4 du projet de loi "responsabilité pénale et sécurité intérieure", qui prévoit ce renforcement, a été adopté à une très large majorité (52 voix contre 3).Ainsi, le projet de loi prévoit sept ans de prison et 100.000 euros d’amende pour des violences entraînant une incapacité totale de travail de plus de huit jours, cinq ans et 75.000 euros pour une incapacité inférieure ou pas d’incapacité. Ces peines sont alourdies en cas de circonstances aggravantes.

cannes

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Irina Tarassova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103489/56/1034895676_0:0:603:603_100x100_80_0_0_e10cfa69f68d6eb53f0f968502a4952f.jpg

Irina Tarassova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103489/56/1034895676_0:0:603:603_100x100_80_0_0_e10cfa69f68d6eb53f0f968502a4952f.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Irina Tarassova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103489/56/1034895676_0:0:603:603_100x100_80_0_0_e10cfa69f68d6eb53f0f968502a4952f.jpg

france, cannes, police, attaque