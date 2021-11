https://fr.sputniknews.com/20211108/un-echange-de-courtoisies-entre-hidalgo-et-sarkozy-en-direct-1052506818.html

Un échange de courtoisies entre Hidalgo et Sarkozy en direct

Un échange de courtoisies entre Hidalgo et Sarkozy en direct

Figurant parmi les cinq femmes de pouvoir invitées dans la récente émission "Une ambition intime" sur M6, Anne Hidalgo a reçu un message d’amitié de la part de... 08.11.2021, Sputnik France

Après avoir été accueillie avec bienveillance par François Hollande à Tulle, son fief corrézien, Anne Hidalgo a reçu des compliments de la part d’un autre ancien Président français.Nicolas Sarkozy lui a fait parvenir un message alors que la candidate du Parti socialiste (PS) à la présidentielle se confiait dans l’émission de Karine Le Marchand "Une ambition intime" diffusée le 7 novembre sur M6.Une remarque à laquelle la maire de Paris a réagi de cette manière:Alors que Karine Le Marchand accueillait le 7 novembre cinq femmes politiques, dont Marine Le Pen, Marlène Schiappa, Valérie Pécresse, mais aussi Rachida Dati, la garde des Sceaux sous Nicolas Sarkozy, ce dernier a transmis un message à plusieurs d’entre elles."Rachida, d’une élégance fantastique […]. Quand vous voyez Rachida, vous voyez un caractère, une force", a-t-il par exemple lancé à son ancienne ministre de la Justice."De l’ambiguïté" dans les compliments de Hollande?Créditée en général de près de 5% des intentions des votes dans les baromètres pour la présidentielle, la candidate PS a récemment déclaré qu’elle "[s]’en fich[ait]" des sondages. Selon François Hollande, la position actuelle de la maire de Paris dans les enquêtes d’opinion est "un très bon signe".Alors que l’ancien Président de la République a qualifié sa collègue du PS de "courageuse" et lui a exprimé son soutien, le politologue Rémi Lefebvre y a vu un certain calcul, comme une prise de position qui permet à M.Hollande de rester fidèle à son parti."C’est difficile pour François Hollande de ne pas soutenir Anne Hidalgo. La question est celle du curseur de son soutien. Pour l'instant, il a un soutien incontestable, mais on voit bien qu’il n’a pas un enthousiasme débordant pour cette candidature", a jugé auprès de Franceinfo le spécialiste.

