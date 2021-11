https://fr.sputniknews.com/20211111/loukachenko-menace-de-couper-le-transit-de-gaz-vers-leurope-en-cas-de-nouvelles-sanctions-1052556688.html

Loukachenko menace de couper le transit de gaz vers l'Europe en cas de nouvelles sanctions

Alexandre Loukachenko a menacé ce jeudi 11 novembre de couper le transit de gaz vers l'Europe en cas de nouvelles sanctions visant la Biélorussie sur fond de crise à sa frontière avec la Pologne."Nous sommes en train de chauffer l'Europe, et ils nous menacent de fermer la frontière. Et si nous leur coupons le gaz naturel? Je recommande aux dirigeants polonais, lituaniens et aux autres ércevelés de bien réfléchir avant de parler", a déclaré M.Loukachenko lors d'une réunion ministérielle, cité par l'agence BELTA.Le Président biélorusse, dont l'UE ne reconnaît pas la réélection, a également annoncé avoir demandé à Moscou de s'impliquer dans la surveillance des frontières de l'Union de la Russie et de la Biélorussie.

