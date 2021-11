https://fr.sputniknews.com/20211111/nous-avons-une-histoire-en-commun-comment-larmistice-du-11-novembre-est-commemore-a-moscou-1052561035.html

"Nous avons une histoire en commun": comment l’armistice du 11 novembre est commémoré à Moscou

"Nous avons une histoire en commun": comment l’armistice du 11 novembre est commémoré à Moscou

Il y a 103 ans, jour pour jour, l’armistice signé à Compiègne mettait fin aux combats de la Première Guerre mondiale. D’après la tradition, une cérémonie de... 11.11.2021, Sputnik France

2021-11-11T15:33+0100

2021-11-11T15:33+0100

2021-11-11T15:36+0100

international

france

première guerre mondiale

armistice

commémoration

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0b/1052560556_338:486:2979:1972_1920x0_80_0_0_3d4810a6ab45428125510c22bd913460.jpg

C’est le lieu d’enterrement des soldats de l’armée de Napoléon ainsi que des héros du régiment de chasse Normandie-Niemen. Le carré français du cimetière de Vvedenskoïe accueille depuis plusieurs années la cérémonie du 11 novembre. Cette année n’a pas fait exception. Plusieurs personnes, dont des Français et des Russes, y étaient présentes, respectant les mesures sanitaires, pour assister à la commémoration de l’armistice de 1918.Sputnik a pu recueillir les impressions de certaines d’entre elles. Philippe, Français habitant Moscou "depuis assez longtemps", estime important d’être présent à la cérémonie et d’honorer les morts de la Première Guerre mondiale et des autres morts pour la France.Le conseiller consulaire Olivier Burlotte, qui habite Moscou depuis 2001, juge également "important que les Français se retrouvent dans le monde entier pour célébrer tous ceux qui, Français ou autres, ont combattus pour la France dans les deux conflits mondiaux, mais aussi dans les autres".Interrogé sur la raison de sa présence à la cérémonie, le lieutenant-colonel à la retraite Igor Nefedov évoque en premier lieu sa participation avec des militaires français à la mission de paix en Bosnie-Herzégovine dans les années 1990.En effet, le vice-président de l’association Normandie-Niemen en Russie souligne que le carré français du cimetière de Vvedenskoïe "réunit pour toujours les militaires russes et français"."La fraternité des armes"Lors de son allocution, l’ambassadeur de France en Russie, Pierre Lévy, qui présidait la cérémonie, a insisté sur l’engagement des soldats russes venus en France en 1916.Le diplomate a également rappelé l’importance de l’Alliance franco-russe qui a contribué, grâce "à l’offensive audacieuse en Prusse-Orientale", à la victoire dans la bataille de la Marne en septembre 1914.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Ivan Dubrovin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103507/42/1035074283_0:0:610:609_100x100_80_0_0_be301b24216a3b04a1b6751dc8b06a46.jpg

Ivan Dubrovin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103507/42/1035074283_0:0:610:609_100x100_80_0_0_be301b24216a3b04a1b6751dc8b06a46.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ivan Dubrovin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103507/42/1035074283_0:0:610:609_100x100_80_0_0_be301b24216a3b04a1b6751dc8b06a46.jpg

france, première guerre mondiale, armistice, commémoration