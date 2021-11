https://fr.sputniknews.com/20211112/plusieurs-blesses-suite-a-une-explosion-dans-une-mosquee-en-afghanistan-1052569076.html

Plusieurs blessés suite à une explosion dans une mosquée en Afghanistan

Au moins 16 personnes ont été blessées dans une explosion qui s’est produite le 12 novembre lors d’une prière du vendredi dans une mosquée de la province... 12.11.2021, Sputnik France

La province de Nangarhar, dans l’est de l’Afghanistan, a été de nouveau visée par un attentat. Cette fois une explosion a eu lieu dans une mosquée du district de Spin Ghar lors d’une prière du vendredi.Si un témoin a fait état auprès de Sputnik de 16 blessés, l’AFP, se référant à un médecin, parle d’au moins trois morts et 15 blessés.Un officiel taliban** a également confirmé à l'AFP qu’il y a "des blessés et des morts".À ce stade, l’explosion n’a pas été revendiquée. Pour rappel, la branche afghane de Daech* a revendiqué l'attaque contre l'hôpital militaire national de Kaboul qui a eu lieu le 2 novembre dans laquelle au moins 19 personnes ont été tuées et 50 blessées. Des mosquées visées Le 8 octobre, la ville de Kondoz a été frappée par l'attentat-suicide le plus meurtrier depuis le départ des troupes américaines. L’explosion, qui a eu lieu dans une mosquée chiite, a fait plus de 60 morts et plus de 140 blessés. L’attaque a été revendiquée par Daech*. Le groupe terroriste a également perpétré le 15 octobre une attaque contre une mosquée chiite à Kandahar, dans le sud du pays. La forte explosion survenue pendant les prières du vendredi a fait 32 morts et 53 blessés. Enfin, dimanche 7 novembre, deux explosions survenues dans la ville de Jalalabad, dans la province de Nangarhar, ont fait trois morts et plusieurs blessés.*Organisation terroriste interdite en Russie**Organisation sous sanctions de l’Onu pour activités terroristes

