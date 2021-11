"Ça va s'effondrer": Rémi Salomon alerte sur un manque critique de personnel

https://fr.sputniknews.com/20211114/ca-va-seffondrer-remi-salomon-alerte-sur-un-manque-critique-de-personnel-1052596740.html

Si plusieurs collectifs de professionnels de santé s’inquiètent ces derniers temps de ce qu’il se passe dans les établissements médicaux et alertent notamment sur certains services d’urgences qui ferment de plus en plus souvent, le professeur Rémi Salomon, président de la commission médicale d’établissement de l’AP-HP (Assistance publique-Hôpitaux de Paris), souligne que cela fait des années que la France subit cette situation.M.Salomon constate notamment que "la situation à l'hôpital en ce moment est catastrophique" en région parisienne et est "très très inquiétante dans beaucoup d'autres régions". Évoquant les causes, le médecin estime que c’est la conséquence d'une politique de longue date qui consistait en ce que l’hôpital reçoive des moyens uniquement sur des critères budgétaires.Vers un "effondrement de l'hôpital"?D’après lui, ce manque de personnel est criant car certains doivent attendre aux urgences jusqu'à 24 heures pour pouvoir trouver de la place.Le professeur a peur d’un "effondrement de l'hôpital" si aucune mesure n’est prise pour aider les personnels de santé.Une situation "au-delà de catastrophique"Le 3 novembre, le Collectif Inter Urgences a dénoncé un état "au-delà de catastrophique" tant les fermetures de services se multiplient en France. Il a pointé entre autres les nombreux départs de soignants, épuisés par près de deux ans de crise sanitaire, ainsi que le surendettement de l’hôpital public. Le collectif regrettait qu’il y a 15 ans la France était le pays avec le meilleur système de santé alors qu’actuellement elle n’est même pas dans les 10 premières places.Début octobre, une enquête menée par le président du Conseil scientifique Jean-François Delfraissy a abouti au chiffre de 20% de lits forcés à être fermés par manque de personnel. Fin octobre, Olivier Véran a assuré dans Libération avoir pris les mesures nécessaires, notamment la création de places supplémentaires pour les études dans le secteur médical et les revalorisations salariales.

