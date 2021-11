https://fr.sputniknews.com/20211116/quinze-soldats-armeniens-tues-dans-de-nouveaux-accrochages-avec-lazerbaidjan-selon-erevan-1052627805.html

Morts, blessés, accusations réciproques: la tension monte à la frontière arméno-azerbaïdjanaise

Les relations entre l’Arménie et l'Azerbaïdjan se sont derechef tendues ce mardi 16 novembre, avec de nouveaux accrochages entraînant des pertes tant humaines... 16.11.2021, Sputnik France

Les relations entre l’Arménie et l'Azerbaïdjan se sont derechef tendues ce mardi 16 novembre, avec de nouveaux accrochages entraînant des pertes tant humaines que matérielles. Les autorités des deux pays s'en rejettent la responsabilité les unes sur les autres.Des morts, des blessés et des prisonniersLe ministère arménien de la Défense a fait état de plusieurs morts et blessés dans des messages relayés sur les réseaux sociaux. Le site du ministère a détaillé qu’il y avait au moins quatre blessés, alors que le nombre des morts est en cours de précision. Plus tard, Reuters a relayé une déclaration du parlement arménien évoquant la mort d'une quinzaine de militaires arméniens dans des combats avec les forces armées azerbaïdjanaises dans l'est de la République.Qui plus est, 12 soldats arméniens ont été faits prisonniers lors de ces conflits, selon le ministère arménien de la Défense.Conversation téléphonique avec le ministre russePlus tard, le ministère arménien de la Défense a annoncé que son chef avait discuté de la situation à la frontière avec l'Azerbaïdjan avec son homologue russe, Sergueï Choïgou.Souren Papikian a souligné que "l'invasion du territoire souverain de l'Arménie par les forces armées azerbaïdjanaises constitu[ait] une violation flagrante de la déclaration trilatérale du 9 novembre 2020 sur la cessation des hostilités au Karabakh et compromet[tait] le processus de négociation".À son tour, le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a appelé ses homologues arménien et azerbaïdjanais, Souren Papikian et Zakir Hasanov, à cesser cette escalade, a ajouté le ministère russe de la Défense.Appel à la désescaladeLa présidente de l'OSCE et ministre suédoise des Affaires étrangères, Ann Linde, a exhorté ce mardi 16 novembre l'Arménie et l'Azerbaïdjan à cesser les hostilités et à discuter des points problématiques restants.Le président du Conseil européen, Charles Michel, a appelé à son tour ce mardi les dirigeants arménien et azerbaïdjanais à une "désescalade urgente" et un "cessez-le feu total", indique l’AFP, alors que des combats ont opposé les deux pays près de la région disputée du Nagorny-Karabakh.

