https://fr.sputniknews.com/20211116/un-policier-pris-a-partie-au-moment-dinterpeller-un-dealer-a-nice-1052629029.html

Un policier pris à partie au moment d’interpeller un dealer à Nice

Un policier pris à partie au moment d’interpeller un dealer à Nice

Un groupe d’individus s’en est pris à un policier à Nice pour l’empêcher d’interpeller un trafiquant dans le quartier sensible niçois des Moulins. Deux... 16.11.2021, Sputnik France

2021-11-16T16:19+0100

2021-11-16T16:19+0100

2021-11-16T16:22+0100

france

nice

agression

police

trafic de drogue

faits divers

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/17/1045262619_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_9208e9973e2011e3cabcaa30ad529bd8.jpg

Le 14 novembre des policiers de la compagnie départementale d’intervention (CDI) de Nice étaient en patrouille dans le quartier des Moulins. Lors d’un contrôle de routine, un dealer présumé a tenté de s’échapper, relate Actu17 de source policière.Un guet-apens?Suite à une course-poursuite, l’un des agents a été encerclé par un groupe d’individus venus en aide au présumé dealer. Ce dernier et un autre individu faisant partie du groupe ont frappé le policier. Un troisième a tenté de lâcher son chien.Des collègues arrivés sur place en renfort ont utilisé une grenade lacrymogène pour faire disperser le groupe d’agresseurs. Le policier en question, légèrement blessé, a déposé plainte.D’autres interpellationsPlus tard dans la journée, les policiers ont retrouvé l’un des auteurs de l’agression qui au moment de son interpellation a mordu un agent.Le même jour, un autre homme faisant partie du même groupe a également été interpellé. Il est suspecté d’avoir jeté des projectiles sur les fonctionnaires lors des différentes interventions."Frapper tous les étages"Les Moulins fait partie des quartiers niçois en proie au trafic de drogue et qui font régulièrement l’objet d’opérations policières. Fin avril, la police nationale a saisi 15 kilos de drogue lors d’une descente dans le quartier; trois individus ont été interpellés.Depuis le début de l’année, le parquet de Nice a mis en place une procédure simplifiée pour sanctionner les adolescents travaillant comme guetteurs pour les trafiquants. Cette procédure permet de saisir l’argent et de verbaliser les intéressés si la somme est supérieure à 70 euros, rapporte CNews. Grâce à ce dispositif, dans les premiers six mois de l’année, les forces de l’ordre ont dressé une soixantaine de procès-verbaux et saisi plus de 32.000 euros dans plusieurs quartiers de la ville."Cette initiative permet aujourd’hui de frapper tous les étages de la pyramide du trafic", s’est réjoui en juin le maire de Nice, Christian Estrosi, cité par la chaîne.

nice

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

nice, agression, police, trafic de drogue, faits divers