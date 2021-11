https://fr.sputniknews.com/20211117/le-kremlin-explique-de-quoi-depend-laugmentation-des-approvisionnements-en-gaz-de-leurope-1052644048.html

Le Kremlin explique de quoi dépend l'augmentation des approvisionnements en gaz de l'Europe

Le Kremlin explique de quoi dépend l'augmentation des approvisionnements en gaz de l'Europe

Sans voir le lien entre la suspension de la certification du Nord Stream 2 et la crise énergétique en Europe, Dmitri Peskov a rappelé que l'augmentation des... 17.11.2021, Sputnik France

La crise énergétique que traverse l'Europe depuis quelques semaines ne semble pas faiblir. Face à cette situation économique tendue, le Kremlin a précisé que le géant russe Gazprom remplissait tous les contrats au maximum, alors que sa fiabilité en tant que fournisseur de gaz à l'Europe était confirmée chaque jour.Selon ce dernier, la suspension de la certification du Nord Stream 2 et la crise énergétique en Europe ne dépendent pas l'une de l'autre. Le Kremlin ne voit pas non plus de motif politique dans la décision du régulateur allemand.Le Nord Steam 2 suspenduL'Agence fédérale des réseaux a annoncé le 16 novembre la suspension temporaire de la procédure d'approbation du Nord Steam 2.Il a déclaré que la suite appartenait au régulateur allemand: "nous ne pouvons pas intervenir là-dedans".La certification du Nord Stream 2, qui est l'une des ultimes étapes avant sa mise en service, "n'est possible que si l'opérateur est organisé sous une forme juridique de droit allemand", écrit l'autorité dans un communiqué.Le processus de certification reste suspendu jusqu'à ce que l'opérateur de Nord Stream 2, basé à en Suisse, ait achevé de transférer "des actifs essentiels et des ressources humaines" à une filiale créée en Allemagne pour la partie allemande du gazoduc.

