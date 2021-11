https://fr.sputniknews.com/20211118/cote-divoire-les-institutrices-les-nouvelles-victimes-de-la-culture-du-viol-1052669595.html

Côte d'Ivoire: les institutrices, les nouvelles victimes de "la culture du viol"?

En Côte d'Ivoire, la valse macabre des agressions sexuelles sur institutrices se poursuit. En l'espace d'un mois et demi, pas moins de trois cas de tentatives...

Pour ce responsable syndical interrogé par Sputnik, il convient désormais de "communiquer systématiquement"sur chaque agression qui survient afin que tous aient conscience de l’ampleur du phénomène, et que des "solutions idoines" soient trouvées.Les dispositions auxquelles pense cet instituteur portent sur des mesures devant permettre d’assurer la sécurité des enseignantes, mais aussi d’améliorer leurs conditions de vie. "Dans certains villages, les enseignantes sont logées dans des maisons de fortune où elles ne bénéficient parfois d’aucune intimité. Tous leurs faits et gestes peuvent être scrutés à loisir, c’est là une situation susceptible d’aiguiser l’appétit de délinquants", explique-t-il.Une fréquence de cas qui inquièteDu 6 octobre au 15 novembre, ce sont officiellement deux cas de viol et une tentative qui ont été recensés. L’un d’eux a profondément marqué les esprits jusqu’au sommet de l’État. En effet, le 6 octobre, l’agression violente d’une institutrice à Sandégué, une localité du nord-est de la Côte d’Ivoire, avait choqué et indigné les internautes, organisations des droits de l’homme et syndicats d’enseignants.Le gouvernement avait tout de suite pris en charge la victime et communiqué abondamment sur ce cas tant à la télévision nationale que sur les réseaux sociaux. Aussi un point d'honneur avait été mis à la traque du violeur, finalement interpellé quelques jours plus tard.Et plus récemment, le 15 novembre, c’est un adolescent de 15 ans qui a violé une enseignante de 36 ans à Tiefinzo, un village du nord-est du pays.Toutes ces agressions sexuelles surviennent le plus souvent dans des zones rurales quelque peu isolées. Mais pour Jérôme Ourizalé, "l’isolement n’est qu’un facteur favorisant ces actes, dont la cause fondamentale est à rechercher ailleurs".Et justement, pour de nombreuses militantes des droits des femmes, cette cause est à rechercher dans la "culture du viol" qui serait ancrée dans le pays.Une "culture du viol" en Côte d’Ivoire?Pour Sylvia Apata, juriste et consultante en droits des femmes, la question ne se pose même pas, "il y a effectivement une culture du viol qui est bien répandue et implantée dans les mentalités en Côte d'Ivoire". Et elle l’explique par le fait que les Ivoiriens "ne sont pas encore parvenus à accepter que les femmes soient des êtres humains libres qui, comme les hommes, disposent de leur liberté et de leur corps".En septembre dernier, la justice ivoirienne avait condamné à 12 mois de prison avec sursis et une amende de deux millions de francs CFA (3.049 euros) l’animateur Yves De M'Bella pour "apologie du viol" et "attentat à la pudeur". Il se trouve que ce dernier avait convié sur le plateau de NCI, une chaîne de télévision privée à audience notable, un présumé ex-violeur pour une simulation de viol en direct.En Côte d'Ivoire, les statistiques officielles sur le nombre de viols demeurent largement biaisées car, comme l’expliquent les militants des droits des femmes, les victimes rechignent très souvent à porter plainte, généralement en raison des pressions sociales, par peur des représailles ou du sentiment de honte. Uniquement 693 cas ont ainsi été recensés sur l’ensemble du pays par le ministère de la femme en 2018.À ce projet de loi qui porte sur des mesures de protection des victimes de violences domestiques et de viols, entre autres, le Collectif des activistes de Côte d'Ivoire (regroupement de 30 organisations ivoiriennes et internationales qui travaillent à l'amélioration de la santé et des droits des femmes) a proposé, "dans un souci d'efficacité", des amendements parmi lesquels figurent les questions de la gratuité du certificat médical de viol (le coût actuel est de 50.000 francs CFA, soit 76 euros) et de l'avocat commis d'office pour toutes les victimes de viol.

