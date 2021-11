https://fr.sputniknews.com/20211119/la-baviere-annonce-de-facto-un-lockdown-pour-les-non-vaccines-1053509560.html

La Bavière annonce "de facto un lockdown" pour les non-vaccinés

Les nouvelles restrictions visant les non-vaccinés en Allemagne ne sont "plus suffisantes" pour faire face à la nouvelle vague d'infections par la pandémie, a... 19.11.2021, Sputnik France

"Dans la situation actuelle, cela ne suffit plus", a affirmé le président de l'Institut, Lothar Wieler, lors d'une conférence de presse, au moment où les nouvelles infections ont de nouveau dépassé vendredi les 50.000 cas en 24 heures."Nous devons tirer le frein d'urgence maintenant", a-t-il mis en garde, préconisant que les gens restent "si possible chez eux".Interrogé sur une possibilité d'un "lockdown" généralisé en Allemagne, comme l'Autriche vient de le décider, M.Spahn a déclaré que la question ne se posait pas, "mais nous ne devrions pas exclure quoique ce soit".En BavièrePour sa part, le chef du gouvernement de Bavière Markus Söder avait annoncé l'annulation de tous les marchés de Noël dans sa région, l'une des plus affectées en Allemagne par la nouvelle vague de Covid-19.Les non-vaccinés en Bavière seront soumis "de facto à un lockdown", a déclaré Markus Söder. Les habitants devront respecter la règle des 2G (pour les vaccinés, ou "geimpft", et les guéris, ou "genesene" en allemand). Ainsi, seules ces catégories pourront se rendre dans les lieux publics.Si le taux d'incidence est au-dessus des 1.000 nouvelles contaminations pour 100.000 habitants d'un district sur sept jours, "tout devra être fermé", à l'exception des écoles et des commerces, a poursuivi M.Söder.Lors d'une réunion de crise jeudi, la chancelière sortante Angela Merkel et les chefs de régions avaient décidé d'interdire aux non-vaccinés sur l'ensemble du territoire l'accès à des lieux publics dès que le seuil d'hospitalisation dépasse trois malades du Covid pour 100.000 habitants, ce qui est le cas dans 12 des 16 États régionaux du pays.Les responsables ont aussi décidé un retour massif au télétravail partout où cela est possible et une obligation de pass sanitaire dans les transports et sur le lieu de travail.Afin de protéger les plus vulnérables, ils ont également ouvert la voie à une vaccination pour les personnels des maisons de retraite et des hôpitaux.En Allemagne, seulement 67,9% de la population est complètement vaccinée, selon les derniers chiffres du RKI.

