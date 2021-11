https://fr.sputniknews.com/20211119/lotan-evoque-la-possibilite-de-deployer-ses-armes-nucleaires-en-europe-de-lest--1053478381.html

L’Otan évoque la possibilité de déployer ses armes nucléaires en Europe de l’Est

L’Otan évoque la possibilité de déployer ses armes nucléaires en Europe de l’Est

S’exprimant vendredi 19 novembre à Berlin, le secrétaire de l’Alliance n’a pas exclu l’extension de ses forces nucléaires vers les pays d’Europe de l’Est. Si... 19.11.2021, Sputnik France

2021-11-19T16:02+0100

2021-11-19T16:02+0100

2021-11-19T16:02+0100

international

russie

vladimir poutine

otan

jens stoltenberg

alliance

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104304/04/1043040405_0:199:2932:1848_1920x0_80_0_0_0e27ad93ea91df443cc4d368b336e132.jpg

Alors que la Russie continue de mettre l’Otan en garde contre les activités le long de ses frontières, Jens Stoltenberg a évoqué vendredi 19 novembre la possibilité d’un déploiement d’armes nucléaires dans les pays de l’Europe de l’Est si un jour l’Allemagne refusait de garder ce type d’armement sur son territoire.Moscou réagitDans un commentaire accordé à Sputnik, Alexandre Grouchko, vice-ministre russe des Affaires étrangères, a indiqué que les déclarations de Jens Stoltenberg témoignaient du fait que l’Otan ne prenait plus en compte les accords avec Moscou.Pour rappel, l’Acte fondateur entre les pays de l’Alliance et Moscou a été signé le 27 mai 1997 à Paris pour affirmer que les deux parties ne se considèrent pas comme des adversaires et a établi des mécanismes de consultation et de coopération.Des tensionsDepuis le 1er novembre, la Russie n’entretient plus de dialogue officiel avec l’Otan, conséquence des multiples expulsions de diplomates russes de l’organisation. Les relations se dégradent également avec les survols réguliers d’avions de l’Alliance et le renforcement de sa présence tout près des frontières russes, ce qui a été pointé le 18 novembre par Poutine.Le Président a déploré le fait que des bombardiers stratégiques "chargés d’armes très importantes" volaient à une distance de 20 kilomètres de la frontière de la Russie même si Moscou avait exprimé à plusieurs reprises ses préoccupations sur ce sujet et notamment sur "des lignes rouges".Il a regretté en outre que "les avertissements concernant l’extension de l’Otan notamment vers l'Est n’ont pas du tout été pris en compte". Le chef de l’État a d’ailleurs promis de réagir de manière "adéquate" à ces activités militaires.

russie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Ivan Dubrovin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103507/42/1035074283_0:0:610:609_100x100_80_0_0_be301b24216a3b04a1b6751dc8b06a46.jpg

Ivan Dubrovin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103507/42/1035074283_0:0:610:609_100x100_80_0_0_be301b24216a3b04a1b6751dc8b06a46.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ivan Dubrovin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103507/42/1035074283_0:0:610:609_100x100_80_0_0_be301b24216a3b04a1b6751dc8b06a46.jpg

russie, vladimir poutine, otan, jens stoltenberg, alliance