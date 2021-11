https://fr.sputniknews.com/20211119/routes-bloquees-barrages-de-pneus-4e-jour-de-mobilisation-contre-le-pass-sanitaire-en-guadeloupe-1053167064.html

Routes bloquées, barrages de pneus: 4e jour de mobilisation contre le pass sanitaire en Guadeloupe

La Guadeloupe a continué jeudi à voir ses routes, tout comme l'accès au CHU, bloquées par des manifestants lors du quatrième jour d'une mobilisation lancée par... 19.11.2021, Sputnik France

Plusieurs incidents ont été signalés au cours de la journée, notamment aux abords du CHU où, dès 06H00 (11H00 à Paris), un barrage de pneus avait été érigé par des manifestants, "la plupart cagoulés", a constaté une vidéaste de l'AFP.La barrière a été plusieurs fois démontée par les forces de l'ordre et remontée par les manifestants avant d'être enflammée sur l'un des deux axes. Le feu a ensuite été éteint, la route a été débloquée et la circulation a repris. Cependant, sur le piquet de grève du CHU, les seuls véhicules autorisés à entrer sont les ambulances. Un pompier, transportant des pneus vers un barrage enflammé, a été interpellé et présenté à un juge avant d'être placé sous contrôle judiciaire, a indiqué à l'AFP le procureur de la République, Patrick Desjardin.Vendredi, un jeune sera déféré devant le parquet en comparution immédiate pour jets de projectiles et attroupement, a ajouté le procureur qui a précisé qu'un policier avait été blessé durant la journée."La situation est compliquée au CHU de Guadeloupe. Les barrages, les suspensions, les arrêts maladie mais aussi le blocage et les manifestations devant l'hôpital etc, perturbent le bon déroulement des soins (...) les chimiothérapies par exemple n'ont pas pu être administrés aujourd'hui. Les médecins ne peuvent rallier leur poste", a expliqué à l'AFP Cédric Zolezzi, DG adjoint du CHU de Guadeloupe."Il y a du filtrage à l'entrée, notamment pour les internes dont certains sont empêchés de passer. L'un d'entre eux a même été agressé par une personne cagoulée", a-t-il ajouté, affirmant qu'"Il n'y a pas de dialogue possible". La rectrice de région académique, Christine Goff-Ziegler, a également condamné jeudi dans un communiqué "l'ensemble des actes de vandalisme et les entraves à la circulation" ou "à l'accès des établissements", dont les élèves "sont les premières victimes". L'épidémie reprend légèrementSur les autres axes routiers, y compris dans les petites routes des Grands Fonds, dans la campagne guadeloupéenne, des barrages bloquaient le passage.Nombre d'entre eux ont été démontés, "par des riverains ou des automobilistes", a constaté Steve Salim, entrepreneur spécialisé dans les circuits courts agricoles.L'entrepreneur, qui sillonne l'île pour assurer la livraison de ses paniers de légumes, n'a pas pu travailler normalement: "C'est une grosse perte, 60 paniers me restent sur les bras. Mais j'ai aussi plusieurs palettes de paniers qui doivent partir à Saint-Martin et Saint-Barthélémy: le camion frigorifique ne peut pas prendre les petites routes". Dans un communiqué, l'Union des Entreprises-Medef a condamné "fermement les entraves à la liberté de circuler". "Après des mois de mesures restrictives pour notre population et pour l'économie du pays, il est inacceptable de laisser prospérer cette spirale de l'autodestruction", a-t-elle dénoncé.Par ailleurs, l'épidémie de Covid reprend légèrement en Guadeloupe, bien que "la situation reste stable au niveau hospitalier", selon un communiqué de la préfecture, avec un taux de positivité à 1,5%. "Le respect des mesures de protection individuelle et collective est impératif", rappelle le communiqué.

