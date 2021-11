https://fr.sputniknews.com/20211120/a-besancon-deux-mosquees-taguees-avec-des-croix-de-lorraine-1053522595.html

À Besançon, deux mosquées taguées avec des croix de Lorraine

À Besançon, deux mosquées taguées avec des croix de Lorraine

Deux mosquées de Besançon ont été taguées dans la nuit de vendredi à samedi avec des croix de Lorraine, symbole du gaullisme et de la Résistance détourné pour... 20.11.2021, Sputnik France

2021-11-20T21:12+0100

2021-11-20T21:12+0100

2021-11-20T21:16+0100

faits divers

france

musulmans

islam

charles de gaulle

communauté musulmane

mosquée

faits divers

besançon

croix

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104260/95/1042609575_0:352:2389:1696_1920x0_80_0_0_e0057a8bc7c9d8d06a123f30559d0252.jpg

"Le Centre culturel islamique de Franche-Comté (CCIFC) condamne avec force ces actes dont la seule finalité est de répandre la haine et le rejet de l'autre", a réagi dans un communiqué Khalid Jarmouni, le président du CCIFC qui gère la mosquée de Fontaine Écu, où six croix ont été tracées à la peinture rouge.En détournant ce symbole de la Résistance, les auteurs des tags entendent manifester leur volonté de "libérer le territoire des musulmans", a-t-il estimé auprès de l'AFP.Tahar Belhadj, porte-parole de la mosquée Sounna, également visée par des dégradations, a lui aussi condamné ces actes "islamophobes".Les deux responsables associatifs ont fait part de leur intention de porter plainte.Le parquet de Besançon a annoncé qu'une enquête préliminaire avait été ouverte. Un officier de police judiciaire et un technicien d'investigation criminelle se sont rendus sur place dans la matinée.Au matin du 7 novembre, des tags similaires avaient été découverts sur une mosquée et deux associations turques dans le même département.

france

besançon

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

france, musulmans, islam, charles de gaulle, communauté musulmane, mosquée, faits divers, besançon, croix