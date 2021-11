https://fr.sputniknews.com/20211120/la-france-annonce-22678-nouveaux-cas-de-covid-19-1053521138.html

La France annonce 22.678 nouveaux cas de Covid-19

Les autorités sanitaires françaises ont fait état de plus de 22.000 nouvelles contaminations au Covid-19 enregistrées au cours des dernières 24 heures. 20.11.2021, Sputnik France

Après avoir dépassé les 20.000 le 17 novembre, le nombre de nouveaux cas de Covid-19 ne cesse de grimper en France pour atteindre 22.678 ce samedi 20 novembre.Le bilan mortel de l’épidémie dans l'Hexagone s'élève désormais à 118.428 décès au total (+23 morts supplémentaires), dont 91.520 en milieu hospitalier.Le pays compte actuellement 7.974 (+34) personnes hospitalisées avec le SARS-CoV-2 ainsi que 1.333 (-20) patients en réanimation.La HAS recommande une dose de rappel à partir de 40 ansPlus tôt dans la semaine, l’ancien directeur général de la Santé William Dab a mis en garde contre une grave recrudescence de l’épidémie pendant les fêtes de fin d’année.Selon lui, "si rien n’est fait", les chiffres pourraient monter "autour de 80.000 nouveaux cas à Noël", ce qui sera catastrophique pour "les hôpitaux déjà dans une période difficile".La Haute Autorité de santé (HAS) a pour sa part recommandé le 19 novembre d'élargir la frange des personnes éligibles à une dose de rappel vaccinal anti-Covid aux 40 ans et plus.Cette dose de rappel doit être réalisée à partir de six mois après la primo-vaccination avec un vaccin à ARN messager, fabriqué par les groupes Pfizer-BioNTech et Moderna.

