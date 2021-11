https://fr.sputniknews.com/20211120/la-russie-vise-une-production-de-deux-milliards-de-doses-de-vaccins-anti-covid-par-an-1053516800.html

La Russie vise une production de deux milliards de doses de vaccins anti-Covid par an

La Russie vise une production de deux milliards de doses de vaccins anti-Covid par an

La Russie envisage de fabriquer 300 millions de doses de vaccins contre le nouveau coronavirus avant fin 2021 et compte accroître sa production jusqu’à deux... 20.11.2021, Sputnik France

2021-11-20T14:01+0100

2021-11-20T14:01+0100

2021-11-20T14:38+0100

covid-19

russie

vaccin

denis mantourov

spoutnik v

spoutnik light, vaccin anti-covid

épidémie

vaccination

covid-19

coronavirus sars-cov-2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/06/1045313344_24:0:3665:2048_1920x0_80_0_0_4acf77fd900038d03436251ab80bdecd.jpg

L’année prochaine, la Russie pourrait accroître sa production annuelle de vaccins anti-Covid jusqu’à deux milliards de doses, a fait savoir le ministre de l’Industrie et du Commerce Denis Mantourov.Selon lui, jusqu’à présent, plus de 100 millions de doses complètes de vaccin contre le nouveau coronavirus ont été fabriquées en Russie. "Et avant la fin de l’année, 300 millions de doses seront produites au total", a-t-il assuré.La Russie a enregistré quatre vaccins anti-Covid, à savoir le Spoutnik V et sa version unidose Spoutnik Light développés par le Centre Gamaleïa de Moscou, ainsi que l’EpiVacCorona développé par le Centre Vektor de Novossibirsk et le CoviVac du Centre Tchoumakov de Moscou.Une vaccination qui traîneLa Russie, premier pays dans le monde à avoir enregistré un vaccin contre le Covid-19, le Spoutnik V, a entamé sa campagne de vaccination nationale le 18 janvier 2020.Depuis lors, seuls 36,7% de la population russe ont été immunisés, ce qui est au-dessous de la moyenne mondiale établie actuellement à 41,8%. Or, depuis fin octobre, les services sanitaires russes font quotidiennement état de plus de 1.000 décès liés au Covid. Ce 20 novembre, le pays a enregistré 1.254 nouveaux décès dus au coronavirus, le même chiffre que la veille et qui constitue un nouveau record.Depuis le début de la pandémie, plus de neuf millions de Russes ont contracté le virus SARS-CoV-2, et près de 260.000 d’entre eux en sont décédés.

russie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

russie, vaccin, denis mantourov, spoutnik v , spoutnik light, vaccin anti-covid, épidémie, vaccination, covid-19, coronavirus sars-cov-2