Un pilote tué lors d’un entraînement avec des avions supersoniques aux USA

Un accident impliquant deux aéronefs d'entraînement supersoniques a provoqué la mort d'un pilote et en a blessé deux autres au Texas. Ce drame s'ajoute à trois... 20.11.2021, Sputnik France

Un pilote a été tué et deux autres blessés lors d'un accident impliquant deux avions d'entraînement T-38C Talon vers 10h00 le 19 novembre, au Texas. Il est survenu sur la piste de la base aérienne de Laughlin, près de la frontière américano-mexicaine, indique une publication sur le compte Facebook de la base.La victime est décédée sur place. Un blessé a été transporté dans un centre médical à Del Rio, un autre, dans un état critique, a été évacué vers le Brooke Army Medical Center de San Antonio. Leurs noms ne sont pas pour l'instant divulgués dans l'attente de la notification à leurs plus proches parents.Une enquête ouverte"Perdre des coéquipiers est incroyablement douloureux et c'est avec un cœur lourd que j'exprime mes sincères condoléances", a déclaré le commandant de la 47e Escadre d'entraînement au pilotage. "Nos cœurs, nos pensées et nos prières accompagnent nos pilotes impliqués dans cet accident et leurs familles."L’enquête est toujours en cours.Le bimoteur Northrop T-38 Talon est le premier avion d'entraînement supersonique au monde et est en service dans l'US Air Force depuis 1959. Il est principalement utilisé pour la formation des pilotes de premier cycle. Il devrait être remplacé par le T-7 Red Hawk de Boeing à partir de 2023.D'autres accidentsEn l'espace d'une semaine, plusieurs autres drames de ce genre ont eu lieu aux États-Unis.Ainsi, un pilote a été retrouvé mort le 16 novembre dans le Colorado. Son avion-citerne monomoteur s'est écrasé alors qu'il combattait un incendie de forêt près du parc national de Rocky Mountain. Le pilote avait 42 ans d'expérience de vol. L'incendie était trop dangereux pour que les pompiers puissent le combattre au sol, a relaté Associated Press.Deux autres crashs ont eu lieu dans le Michigan. Quatre personnes sont mortes le 13 novembre sur l'île Beaver dans l'accident d'un bimoteur Britten-Norman avec cinq personnes à bord qui se dirigeait vers l'aéroport de Welke. Le seul survivant a été hospitalisé.Le second accident survenu dans le nord du Michigan a tué le pilote de 61 ans et son passager de 21 ans. Ils ont été retrouvés lundi dans une zone boisée du comté de Charlevoix, a annoncé la police. La cause du drame doit encore être éclaircie.

