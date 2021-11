https://fr.sputniknews.com/20211121/je-ne-texcuse-pas-repond-eric-zemmour-a-jean-christophe-lagarde-1053533933.html

"Je ne t’excuse pas", répond Éric Zemmour à Jean-Christophe Lagarde

"Je ne t’excuse pas", répond Éric Zemmour à Jean-Christophe Lagarde

Le polémiste ne s’est pas contenté des excuses du président de l’UDI qui avait jugé bon d’affirmer qu’il "prendrait une balle dans la tête" de la part de... 21.11.2021, Sputnik France

2021-11-21T21:38+0100

2021-11-21T21:38+0100

2021-11-21T21:52+0100

france

france

jean-christophe lagarde

débat public

franceinfo

eric zemmour

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/06/1052491103_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_893441022f12dfb132892a8616de635d.jpg

Bien que Jean-Christophe Lagarde ait exprimé ses regrets suite à son "expression inappropriée" sur le fondateur du RPR Charles Pasqua et Éric Zemmour, ce dernier n’a pas accepté ses excuses, ajoutant que le président de l’UDI lui faisait penser à "un mélange de Belattar et de Bisounours: un vrai centriste"."Permets-moi de te rafraîchir un peu la mémoire", écrit l’écrivain dans un communiqué, assumant la tâche de mettre les points sur les i "sans armes ni menaces", un "écho" à la récente garde à vue de Lagarde pour détention d’armes.En outre, "en présentant Charles Pasqua comme ton ennemi, tu portes atteinte au profond respect et à la sincère amitié que j’ai voués à cet homme unique, une des personnalités les plus intéressantes, les plus attachantes et les plus authentiquement françaises qu’il m’ait été donné de côtoyer", renchérit l’auteur du Suicide français, reprochant à Jean-Christophe Lagarde d’ajouter ainsi "l’abjection à la falsification".Verdict d’Éric Zemmour: "Je ne t’excuse pas […]. Je te laisse donc à la juste place politique: au centre du néant".Émission suppriméeInvité sur Franceinfo ce 21 novembre, M.Lagarde est revenu sur les déclarations du polémiste dans lesquelles il se disait "gaulliste", répliquant que "si Monsieur Pasqua était là" il "prendrait une balle dans la tête".Peu après avoir diffusé l’émission, la chaîne a décidé de retirer la publication, car les propos du président de l’UDI "ne correspondent ni à nos valeurs ni à l’idée que nous nous faisons du débat politique".Par la suite, le député de Seine-Saint-Denis s’est expliqué sur Twitter.

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Ekaterina Yanson https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103484/87/1034848743_0:0:3356:3356_100x100_80_0_0_a495f4f42701102dcbb6622047b4ddee.jpg

Ekaterina Yanson https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103484/87/1034848743_0:0:3356:3356_100x100_80_0_0_a495f4f42701102dcbb6622047b4ddee.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ekaterina Yanson https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103484/87/1034848743_0:0:3356:3356_100x100_80_0_0_a495f4f42701102dcbb6622047b4ddee.jpg

france, jean-christophe lagarde, débat public, franceinfo, eric zemmour