Pourquoi certains électeurs des Républicains sont-ils prêts à soutenir Zemmour?

Pourquoi certains électeurs des Républicains sont-ils prêts à soutenir Zemmour?

21.11.2021

présidentielle 2022

france

les républicains (lr)

eric zemmour

Alors que ce 21 novembre, à dix jours du premier tour du scrutin pour l’investiture des Républicains (LR), les cinq candidats du parti participeront à un troisième débat sur Europe 1 et CNews, certains électeurs LR sont séduits par le polémiste Éric Zemmour en vue de la future présidentielle, même s’il n’est toujours pas officiellement candidat."Cette frange de l’électorat LR – fillonistes ou sarkozystes durs – n’allait pas voter pour Marine Le Pen, perçue comme étant ‘trop classes populaires’, c’est en cela que la candidature Zemmour peut les séduire", explique sur les ondes de Franceinfo le chercheur Antoine Bristielle, directeur de l'Observatoire de l'opinion de la fondation Jean-Jaurès.D’après une récente étude Harris Interactive du 17 novembre, figurant parmi les favoris des sondages depuis plusieurs semaines, le polémiste a enregistré un léger recul d’un point. Comme le montrent les résultats du sondage d'Odoxa-Saegus-l'Obs mené en ligne début novembre, 55% des anciens électeurs de gauche se disent prêts à voter pour un candidat qui n'est pas de gauche, dont 20% souhaitent se prononcer pour Éric Zemmour, le même pourcentage que pour Marine Le Pen."Il parle sans tabou"Au micro de Franceinfo, quelques sympathisants LR expliquent en quoi cette figure leur semble attirante."Il a soulevé la chape de plomb sur tout ça [les questions d’immigration, d’identité et de sécurité, ndlr]", indique une retraitée de 70 ans, affirmant qu’elle a peur "qu’on le tue, comme on a tué Fillon métaphoriquement parlant"."Il parle vrai, sans tabou", juge un commerçant de 60 ans. "[Les LR] prennent les propos de Zemmour car ils sentent que certains vont aller vers lui pour les prochaines élections", ajoutant que les "centristes ont pris le pouvoir chez LR".Un ingénieur en informatique bancaire d’une trentaine d’années confie avoir été victime de plusieurs agressions à Paris, tout comme sa fille qui "a déjà reçu des coups et les personnes qui l’ont embêtée ne s’appelaient pas François-Xavier".Il y a quelques semaines, un poids lourd LR, Éric Ciotti, a exprimé le même avis tout en réaffirmant son soutien à Éric Zemmour en cas de duel de ce dernier face à Emmanuel Macron au second tour."Il a su traduire et parler librement de cette peur identitaire, c’est pour ça qu’il a sans doute ce regard de beaucoup de Français."Reconquérir l’électoratPourtant, le secrétaire général adjoint de LR, Fabien Di Filippo, insiste sur le fait que l’apparition de Zemmour sur la scène politique n’a guère impacté leur popularité.Évoquant "la déception" des électeurs LR à cause de l’élimination de François Fillon pendant la course présidentielle 2017, il pointe "une prime à la radicalité".À cet égard, les LR comptent "reconquérir" leur électorat, ceci étant possible à deux conditions, selon Fabien Di Filippo, par le biais d’"une ligne politique sans ambiguïté par rapport à Macron" ainsi qu’en faisant démonstration de "notre capacité à gagner"."Il y a une prime à la crédibilité qui nous bénéficiera, je pense", lance-t-il toujours auprès de la chaîne, parlant de l’augmentation du nombre des adhésions au parti en vue du congrès qui se tiendra du 1er au 4 décembre.

