Un général américain explique le retard des États-Unis dans les missiles hypersoniques

Intervenant samedi 20 novembre au Canada lors du forum d’Halifax sur la sécurité internationale, le général David Thompson, chef adjoint des opérations spatiales de l'US Space Force, a avoué que les États-Unis avaient accusé un fort retard sur Moscou et Pékin en matière de technologie des missiles hypersoniques.Les raisons pour lesquelles les États-Unis sont à la traîne par rapport à leurs concurrents sont selon lui la bureaucratie et le prix excessif du développement de tels systèmes.Le développement de ces systèmes demande des risques"Le fait que nous n'ayons pas eu besoin d'aller aussi vite depuis une vingtaine d'années ne nous a pas poussés ou obligés à aller aussi vite", a-t-il ajouté.Pour accélérer le processus d’acquisition, de mise en service et d’exploitation des systèmes hypersoniques, M.Thompson appelle Washington à adopter une approche différente et à accepter un peu plus de risques, voire des risques d’échec.Le général américain a évoqué le retard de son pays dans le domaine des systèmes hypersoniques peu après de nouveaux tests réussis du missile hypersonique russe Zirkon.Les missiles hypersoniques sont considérés comme une technologie de pointe car il est presque impossible de les suivre et de les intercepter en raison de leur grande vitesse et de leur capacité à changer de direction en plein vol.Les missiles hypersoniques Zirkon en service dans la marine russe dès 2022Vladimir Poutine a annoncé début novembre que les missiles hypersoniques Zirkon seraient livrés à la marine russe l’année prochaine.

