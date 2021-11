https://fr.sputniknews.com/20211122/castex-a-nouveau-cas-contact-selon-matignon-1053545558.html

Castex à nouveau cas contact, selon Matignon

Castex à nouveau cas contact, selon Matignon

Le Premier ministre, Jean Castex, cas contact au Covid après que l'une de ses filles âgée de 11 ans a été testée positive, s'est astreint à l'isolement et... 22.11.2021, Sputnik France

2021-11-22T17:54+0100

2021-11-22T17:54+0100

2021-11-22T18:19+0100

covid-19

france

hôtel matignon

covid-19

jean castex

épidémie

pandémie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0a/1045576413_0:0:3093:1739_1920x0_80_0_0_63127a23c66f64a0d3000ed455447621.jpg

Le chef du gouvernement "a immédiatement pratiqué un test PCR dont le résultat sera connu et communiqué dans la soirée", a indiqué à l'AFP Matignon. Jean Castex s'était rendu dans la matinée à Bruxelles où il avait rencontré son homologue belge Alexander De Croo.Jean Castex devait initialement recevoir à Matignon, lundi à 18р00, une partie des élus de Guadeloupe afin de leur permettre "d'exposer leur analyse de la situation sur place", entourés des ministres de l'Intérieur, Gérald Darmanin, des Outre-mer, Sébastien Lecornu, et de la Santé, Olivier Véran.Il fera une déclaration à l'issue de la réunion, retransmise sur les réseaux sociaux.Le département antillais, frappée de plein fouet par l'épidémie de Covid-19 cet été, est secoué depuis une semaine par un mouvement ayant pour origine la contestation de l'obligation vaccinale des soignants, qui a dégénéré en crise sociale émaillée de nombreuses violences dans la nuit de jeudi à vendredi, quand ont débuté des violences et des pillages.Emmanuel Macron a lancé lundi un appel au calme face à une crise qualifiée de "très explosive".Le Premier ministre avait déjà été cas contact au Covid-19 à deux reprises: une première fois à après un dîner avec Emmanuel Macron en décembre, à la suite duquel le Président avait été testé positif, puis en juin, après que l'épouse de M.Castex avait contracté la maladie.Le chef du gouvernement, qui a reçu deux doses de vaccin, n'a jamais été testé positif.

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

france, hôtel matignon, covid-19, jean castex, épidémie, pandémie