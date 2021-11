https://fr.sputniknews.com/20211122/double-peine-de-faux-policiers-rackettent-les-victimes-dautres-faux-policiers-1053543459.html

Double peine: de faux policiers rackettent les victimes d’autres faux policiers

Des escrocs sévissant dans le département du Nord se faisaient passer pour des policiers pour dépouiller à deux reprises une même victime. Leur cible... 22.11.2021, Sputnik France

Agent EDF, des eaux, plombier, travailleur social… L’inventivité des escrocs pour abuser de la confiance des personnes âgées, vulnérables ou habitant seules, afin de les dérober n’a pas de limites.La Direction départementale de la sécurité publique (DDSP) a mis en garde contre une nouvelle arnaque consistant à usurper cette fois la profession de policier, rapporte 20 Minutes.Une intervention en deux partiesSelon leur mode opératoire, deux individus, se présentant comme des policiers, entrent en contact avec leur victime repérée auparavant. Pendant que l’un détourne l’attention de l’habitant, l’autre s’occupe de fouiller la maison. Ils s’enfuient ensuite avec leur butin, généralement des liquidités et des bijoux.Quelques jours plus tard, un autre groupe de faux policiers se rend chez la même victime et indique enquêter sur la descente de faux policiers, présentant même des photos des possibles suspects. La victime finit alors par leur remettre de l’argent pour "expertise" ou "récupération" des objets volés.Des dizaines de milliers d’eurosGrâce à ce mode opératoire, les escrocs peuvent engranger des sommes considérables. En juin, un couple de malfaiteurs suspecté d'avoir dérobé argent et bijoux chez des personnes âgées de 80 à 99 ans a été interpellé dans l'Essonne, rapporte CNews.Au moment de la perquisition de leur domicile, près de 60.000 euros ont été saisis.La femme disait être une policière et expliquait à sa victime qu'il y avait eu des signalements de cambriolages et qu'elle devait vérifier qu'il ne manquait rien. C’est ainsi qu’ils ont dérobé une vingtaine de personnes en trois mois.Être vigilantLest cibles privilégiées restent les personnes âgées, prévient la police du Nord.Un policier ne demandera en aucun de l’argent pour mener une investigation. Par ailleurs, il est important de demander la carte professionnelle de la personne qui se présente, et téléphoner à l’organisme concerné pour vérifier s’il y a une intervention en cours.

