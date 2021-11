Sortir sans crainte d’être droguée et violée: des Belges lancent "Balance ton bar"

https://fr.sputniknews.com/20211122/sortir-sans-crainte-detre-droguee-et-violee-des-belges-lancent-balance-ton-bar--1053544523.html

"#Balance ton bar où tu t’es fait agresser ou droguer à ton insu!" C’est l’appel que lancent de jeunes Belges après la multiplication des victimes de la... 22.11.2021, Sputnik France

Parti modestement d’une page Instagram qui dénonçait les agressions sexuelles dans les bars bruxellois, le mouvement #Balance ton bar déferle dans la rue de la capitale belge où il a réuni plusieurs centaines de manifestantes.France, Espagne, Canada, Colombie… Droguées à leur insu puis violées, les victimes de ce nouveau fléau mondial sont de plus en plus nombreuses. Des réponses locales voient le jour. Ainsi, à Lille, un patron d’estaminet a inventé un bouchon de silicone à fixer sur le verre pour empêcher les agresseurs d’y introduire quoi que ce soit.Grâce aux activistes belges, des centaines de comptes d’"antennes locales" de #Balance ton bar fleurissent de rose les réseaux sociaux. L’objectif de base du mouvement est de "libérer la parole des femmes victimes des violences", de diffuser l’information sur les agressions sexuelles, les "viols ou les drogues que les filles reçoivent dans leur verre". Désormais, les initiatrices semblent vouloir passer à l’étape suivante.La parole libérée doit trouver une oreille bienveillanteParler et dénoncer n’est pas un but en soi pour la jeune femme de 23 ans qui a lancé le mouvement. "Dans un second temps", elle souhaite laisser la place aux mesures concrètes: prévention et prise en charge des victimes.Notre interlocutrice se plaint également d’un "manque d’information chez les officiers de police". D’après elle, cela représente un second traumatisme pour les victimes. Quand elles ne trouvent pas une oreille bienveillante au commissariat, "ça peut aller jusqu’à être moquées ou insultées".Les premières réactions officiellesMaïté rappelle que, même s’il existe en Belgique trois centres de prise en charge de victimes de violences sexuelles (CPVS) –à Gand, Liège et Bruxelles–, "ils sont constamment saturés".En France, les réactions se multiplient également. Après avoir reçu neuf plaintes de femmes déclarant "avoir été droguées à leur insu" dans des bars et discothèques, Laure Beccuau, procureur de Paris, a annoncé au micro de RTL l’ouverture d’une procédure judiciaire.Les établissements nocturnes dans le collimateurEt s’il existe des protocoles de prise en charge des victimes, "tout reste à faire pour le préventif". Mobiliser les patrons d’établissements demanderait que l’idée fasse son chemin dans les esprits du monde de la nuit. En effet, certains tenanciers tentent de "se disculper d’une façon claire et nette".Certains vont jusqu’à sortir des communiqués de presse pour se dédouaner de leurs responsabilités. Ainsi, une boîte de nuit bruxelloise, Les Jeux d’hiver, a diffusé des "conseils" pour "éviter les problèmes", "manger avant de sortir " ou "venir accompagnée". Notre interlocutrice juge "très malvenus dans la situation actuelle" ces "conseils" qui renvoient la responsabilité sur les victimes potentielles.

