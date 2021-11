https://fr.sputniknews.com/20211123/guinee-equatoriale-les-affaires-dobiang-fils-ont-elles-freine-le-passage-de-flambeau-presidentiel-1053556781.html

Guinée équatoriale: les affaires d’Obiang fils ont-elles freiné le passage de flambeau présidentiel?

Guinée équatoriale: les affaires d’Obiang fils ont-elles freiné le passage de flambeau présidentiel?

Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, 42 ans au pouvoir, devrait être désigné par son parti candidat à un nouveau mandat à la tête de la Guinée équatoriale en vue de... 23.11.2021, Sputnik France

2021-11-23T14:57+0100

2021-11-23T14:57+0100

2021-11-23T14:57+0100

afrique

corruption

afrique

guinée équatoriale

condamnation

teodoro obiang nguema mbasogo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/17/1053556753_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_8fb6bc8ecdefe7aff6eb0d7c067cc291.jpg

À 79 ans, dont 42 ans de pouvoir, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, Président de la Guinée équatoriale, détient, hors monarchies, le record mondial de longévité d'un chef d'État encore vivant à la tête d'un pays. Et pourtant, le dirigeant de cet eldorado pétrolier au cœur de l’Afrique centrale, et réputé être parmi les pays les moins démocratiques du monde, n’a pas l’intention de quitter les affaires de sitôt.Alors que sa formation politique, le Parti démocratique de la Guinée équatoriale (PDGE), désigne ce 23 novembre son candidat à la présidentielle de 2023 à l’issue de son 7econgrès, Teodoro Obiang Nguema est fortement pressenti pour être réinvesti et aller à la conquête d’un sixième septennat. Si l’on en croit une récente déclaration à l’AFP, d’Agustin Nze Nfumu, l'un des cinq vice-présidents du PDGE, Teodoro Obiang est encore "l’homme de la situation", et "il continuera à l’être; le président-fondateur a beaucoup d’expériences".Le passage du flambeau présidentiel ajournéEt pourtant l’inamovible Obiang, qui a pris le pouvoir par un coup d'État en 1979 et qui dirige le pays d'une main de fer, est annoncé très en retrait de la scène politique depuis quelques mois au profit de son fils Teodorin Obiang, 53 ans et actuel vice-Président. Une surexposition de ce dernier qui avait laissé croire à un passage imminent de témoin de père en fils. Mais pour David Eboutou, celui qui est ouvertement présenté depuis plusieurs années comme le dauphin de son père paie le prix de ses démêlés judiciaires.En effet, le 28 juillet dernier, le golden boy de Malabo a été définitivement condamné par la justice française à trois ans de prison avec sursis, 30 millions d'euros d'amende et la confiscation de tous ses biens saisis pour "blanchiment d'abus de biens sociaux, […] détournement de fonds publics et […] abus de confiance" entre 1997 et 2011.Quelques jours avant, le 23 juillet, il avait été sanctionné par Londres notamment pour avoir "détourné de l'argent public sur son compte en banque personnel" et pour avoir "sollicité des pots-de-vin". Le tout puissant fils du Président Obiang Nguema aurait consacré plus de 500 millions de dollars à l'acquisition de résidences de luxe à travers le monde, d'un jet privé, de voitures et d'objets de collection.Corruption et autoritarismeLes sanctions prises contre Teodorin Obiang, a précisé Londres, sont inscrites dans le cadre d'un régime de sanctions anticorruption et prévoient un gel des avoirs et l’interdiction d'entrée au Royaume-Uni. Des évènements successifs, qui de l’avis de nombreux observateurs sont de nature à "affecter l’image" du vice-Président.Depuis que la Guinée équatoriale est devenue un eldorado pétrolier, la petite contrée autrefois ignorée est très souvent sous le feu des projecteurs, et convoitée depuis les quatre coins du monde. Si le pays broie du noir depuis peu, en raison de la chute en 2014 du cours des hydrocarbures dont il dépend à 90%, les scandales de corruption et de détournement de fonds publics y sont légion. Concernant la corruption, les indicateurs y sont au rouge. Dans le classement 2020 de l'ONG Transparency International, la Guinée équatoriale se retrouve à la 174e place sur 180. Le pays est également classé parmi les plus autoritaires du monde. Dans son rapport 2020 sur l’état de la démocratie dans le monde, The Economist Intelligence Unit (EUI), think tankbritannique, classe le pays 160e sur 167 États.

https://fr.sputniknews.com/20211106/en-guinee-equatoriale-vaste-operation-contre-les-immigres-illegaux-1052494737.html

https://fr.sputniknews.com/20210802/paris-et-londres-vs-malabo-lutte-contre-la-corruption-ou-jeux-dinterets-strategiques-1045957829.html

https://fr.sputniknews.com/20210225/classement-des-pays-africains-les-plus-democratiques-qui-sont-les-mauvais-eleves-1045271612.html

afrique

guinée équatoriale

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Anicet Simo https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103853/17/1038531789_0:0:693:692_100x100_80_0_0_4d9cda0a919eb6a4a8552a9976b043e4.jpg

Anicet Simo https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103853/17/1038531789_0:0:693:692_100x100_80_0_0_4d9cda0a919eb6a4a8552a9976b043e4.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anicet Simo https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103853/17/1038531789_0:0:693:692_100x100_80_0_0_4d9cda0a919eb6a4a8552a9976b043e4.jpg

corruption, afrique, guinée équatoriale, condamnation, teodoro obiang nguema mbasogo