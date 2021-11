https://fr.sputniknews.com/20211125/le-management-reste-prisonnier-du-mythe-de-la-gestion-scientifique-des-conduites-humaines-1053645368.html

Le management reste "prisonnier du mythe de la gestion scientifique des conduites humaines"

Depuis la Révolution industrielle du XIXe siècle, l’entreprise a longtemps été envisagée d’un point de vue mécanique, et le mérite revient à Elton Mayo d’avoir mis au jour sa dimension humaine. C’était l’avènement du courant des relations humaines dans la théorie du management. Abraham Maslow et Frederick Herzberg sont considérés comme les principaux continuateurs d’Elton Mayo, demeurant une référence pour les consultants ou les praticiens.Ces deux penseurs se sont essentiellement intéressés à la théorie de la motivation, à travers des classements par besoins ou par facteurs. La motivation désigne les forces qui agissent sur une personne ou à l'intérieur d'elle pour la pousser à se conduire d'une manière spécifique, orientée vers un objectif.Les facteurs intrinsèques et extrinsèques"Alors que la manière dont les salariés choisissent d'obéir à leurs responsables varie considérablement d’une personne à une autre, en fonction des besoins de chacune, Frederick Herzberg a défini deux catégories de besoins", expose le Pr Aktouf, précisant que "les premiers sont intrinsèques, alors que les seconds sont extrinsèques"."Pas à la mesure de ses prétentions"Aussi surprenant que cela puisse paraître, informe M.Aktouf, "Frederick Herzberg, l’un des auteurs qui ont le plus contribué au champ des sciences du comportement organisationnel, estimait vers la fin de sa carrière, dans les années 1980, que ce domaine d’études n’était pas à la mesure de ses prétentions. Il restait, selon lui, prisonnier du mythe de la gestion scientifique des conduites humaines, se répétait et manquait à sa mission de donner une formation humaniste au gestionnaire".

